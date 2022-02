Yolanda Díaz, en el próximo 'Salvados': "Lo que ha pasado con Tanxugueiras nadie lo comprende"

Salvados desveló este lunes que Yolanda Díaz protagonizará su próxima entrega, el próximo domingo 6 de febrero. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía charlará con Gonzo de diferentes temas.

Entre ellos, y tal y como se ve en la promo que ha lanzado el espacio de laSexta, de uno de los temas candentes de la semana: el Benidorm Fest y sus votaciones.

Así, la gallega, que ya en alguna ocasión ha manifestado su apoyo al grupo Tanxugueiras, hace un comentario sobre lo que pasó con el jurado del festival y que dio como ganadora a Chanel, representante de España en la próxima edición de Eurovisión.

"He venido a preguntarle por el tema de la semana, una votación complicada", confiesa el conductor de la entrevista. La política responde: "Muy complicada. Lo que ha pasado con Tanxugueiras nadie lo comprende". Sin embargo, Gonzo la interrumpe y la corrige: "No, no, yo me refiero a otra que igual le deja también indignada".

Apoyo a Chanel

Tras las críticas que ha recibido la intérprete de SloMo, algunos de sus compañeros y antiguos competidores se han lanzado a apoyarla públicamente en redes sociales.

"Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel, te agarramos del brazo [...] Hermana, lo vas a petar", escribió Rigoberta Bandini en Instagram. "Muchos nos creímos el sueño de que volvía el festival de Benidorm. No más odio, más amor".

"Un abrazo enorme y un beso y todo nuestro apoyo a Chanel. A partir de ahora estamos a tope con ella. Para lo que necesite, aquí estamos. Es una artistaza como la copa de un pino, una gran profesional. Lo que pasó es merecido, porque el show que presentó tiene mucho curro detrás", alabó Tanxugueiras. "Vamos a apoyarla hasta la muerte".

Del mismo modo lo ha hecho Xeinn, intérprete de Eco; Gonzalo Hermida, cantante de Quién lo diría; Javiera Mena, que actuó con Culpa; Unique, con Mejores; o Marta Sango, que participó con Sigues en mi mente.