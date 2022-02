Luciano olvida la letra de su canción en el estreno de 'Idol kids', pero Omar Montes promete producirle un tema

Este lunes 31 de enero, la segunda edición de Idol Kids vio la luz en Telecinco. Eso sí, lo hizo totalmente renovada, o casi: del elenco de la primera edición del talent solo se mantiene Jesús Vázquez. Las nuevas incorporaciones fueron Lara Álvarez, como copresentadora; y Ángeles y Dioni (Camela), Ana Mena y Omar Montes como jurado.

Este último tuvo propuestas para animar a varios de los concursantes que no pasaron a la semifinal: a una de ella le prometió que cantaría junto a él en uno de sus conciertos en Barcelona, y lo hizo cuando la niña comenzó a llorar al quedarse fuera del formato justo después de hacer un alegato contra la transfobia.

"Tienes que estar muy orgullosa de esos valores tan bonitos y de cómo los defiendes", añadió Montes. Distinto fue el caso de Luciano Balerdi, un argentino que apostó por Volver, una de las canciones de Beret, pero que tuvo varios lapsus con la letra y finalmente incluso dejó de cantar.

El niño quería ganarse la vida como cantante y seguir los pasos de su hermano, Leonardo Balerdi, jugador en el Olympique de Marsella. Pese al error, tanto Camela como Omar Montes apostaron por el concursante y le dieron el botón verde.

El público, por su parte, le otorgó un 75,5% de los votos, un apoyo con el que no consiguió pasar a la semifinal. Sin embargo, el paso de Balerdi por Idol Kids no tuvo un final amargo: Omar Montes decidió apostar por su talento y le dijo que le gustaría producirle una canción.

Pedazo de voz la de Luciano 👏 #IdolKidsEstreno pic.twitter.com/GFW9DqHD9j — Anto Garzía (@AntoGarzia) January 31, 2022

"Viene del rap y Beret la hace toda de corrido, él no para. Sin embargo, eres uno de los muchachos que han venido aquí que más proyección tiene. Me voy a comprometer contigo, me gustaría producirte un tema. Tienes una voz muy personal y muy especial que a mí me ha encantado", concluyó el cantante, cambiando el semblante del argentino.