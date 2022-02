La emoción de Dioni en 'Idol kids' al hablar de las críticas a Camela: "Nos han desprestigiado muchísimo"

La segunda edición de Idol Kids vio la luz este lunes 31 de enero en Telecinco. Eso sí, lo hizo totalmente renovada, o casi: del elenco de la primera edición del talent infantil solo se mantuvo a Jesús Vázquez. Las nuevas incorporaciones fueron Lara Álvarez como copresentadora; y Omar Montes, Ángeles y Dioni (Camela) y Ana Mena como jurado.

El estreno estuvo plagado de momentos tiernos y divertidos, pero también hubo lugar para las emociones. Y en una de las ocasiones, estas no vinieron de los participantes, sino del propio jurado. Una de las concursantes, Natalia Barone, mostró su valentía al apostar por un tema de Camela ante sus propios cantantes.

Con tan solo 14 años, se atrevió con su canción más icónica, además de un imprescindible en todas las verbenas: Cuando zarpa el amor. Eso sí, hizo una versión mucho más melódica que la original. Además, estuvo acompañada únicamente por un piano, consiguiendo un efecto más intimista del tema.

Dioni y Ángeles no pararon de sonreir mientras veían a la concursante cantar, llegando a emocionarse. Cuando Barone terminó su actuación, Dioni dijo que, durante 28 años de carrera, se les había "desprestigiado muchísimo", y ese era uno de los motivos por los que les hacía tan felices ver cómo las nuevas generaciones disfrutaban (e incluso versionaban) de sus trabajos: "Muchísimas gracias", dijo el cantante.

"No es porque sea la canción de Camela. Es tu voz, lo bonito que la has cantado, lo que tienes dentro, tu personalidad, lo entonado que lo has hecho y lo emocionante que ha sido", añadió Ángeles.

Pero la cosa no quedó ahí: la niña consiguió cantar junto a los padres de la tecnorrumba, se llevó su ticket dorado... y todo ello lo hizo muy cerca de su abuela Pepi, pues Omar Montes le pidió que se acercara cuando supo que se encontraba entre el público. "Veo a una abuela y tengo que ir hacia ella. ¿Me adoptas un ratito? Tú eres la que mandas aquí", dijo el cantante.