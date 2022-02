Pedro, en 'First Dates': "Me considero un chico guapete y no me han faltado nunca las chicas"

La primera impresión es la que suele quedar, y la que tuvo Estefanía al conocer a su cita en First dates este lunes fue estupenda, ya que, nada más ver a Pedro, se quedó embelesada: "Es mi prototipo de hombre, de los míos".

La jienense le comentó a Lidia Torrent que había tenido muy mala suerte en el amor: "Me ha ido siempre muy mal, me han sido infiel muchas veces. Pero tengo un hijo y me gustaría aumentar la familia".

Nada más cruzar Pedro las puertas del restaurante de Cuatro, Estefanía exclamó: "¡Madre mía!", lo que dio pie a las bromas de Matías Roure, el barman del local: "Ella dice que le gustan los bombones", comentó el argentino.

Ver la reacción de Estefanía al conocer a Pedro y que te venga a la cabeza el meme de "viene el chico que te gusta... disimula" 😄



¿Qué puede haber mejor que un bombón en #lunes? 😉



El ciudadrealeño admitió que "he sido un golfo, me considero un chico guapete y no me han faltado nunca las chicas". En la cena hablaron de sus aficiones entre las que destacaban los deportes y la fiesta.

"Ha sido un flechazo a primera vista. Es como yo, que no se calla, y me gusta que un hombre tenga esa chispa", afirmó la peluquera sobre su cita, encantada de cenar con Pedro: "Se le ha notado que le he gustado", afirmó él.

Estefanía tuvo muy claro durante toda la velada que "tendría una segunda cita con él porque me ha gustado y creo que haríamos una buena pareja". Pedro también quiso volver a quedar "porque tengo ganas de saber más de ella".