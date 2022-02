Ainhoa: "Vengo a 'First Dates' buscando un completo, un hombre con trabajo estable y coche"

Que los comensales den pistas de lo que van a buscar a First dates ayuda mucho al equipo del programa de Cuatro. De esa manera intentan cuadrar las parejas que cada día se conocen en el restaurante más famoso de la televisión.

Este lunes, Ainhoa se lo quiso dejar muy claro: "En el amor no me ha ido muy bien y eso que he tenido relaciones largas. He venido porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a estar soltera".

"Para acostarme con alguien, lo puedo hacer con cualquiera porque hombres no me faltan, pero necesito que tengan dos dedos de frente. Los chicos de ahora quieren todo 'aquí te pillo, aquí te mato', muy deprisa", aseguró la toledana.

"Mi chico ideal sería guapo, grande, alto, con un trabajo estable, educado... soy una mujer muy tradicional", le comentó a Carlos Sobera. "Quiero el pack completo, si no es médico, no quiero nada", añadió entre risas.

Su cita fue Iván, que destacó que "siempre estoy dispuesto a encontrar el amor". Sobre su cita señaló que "Ainhoa me ha parecido una chica muy guapa. Físicamente, me ha entrado por el ojo".

En la cena charlaron sobre sus anteriores relaciones y, mientras que la toledana le contó que tuvo "una relación de los 14 a los 21 años", el madrileño le contestó que "solo he tenido una".

Ainhoa e Iván, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Es que soy un poquito así...me gustan mucho las mujeres", admitió Iván. Ainhoa comentó: "Yo soy muy tradicional, y tú eres un golfo...". El madrileño le quiso explicar que no era un "viva la vida" sino que su deseo era "ser padre, tener una casa, formar una familia. Tengo las cosas muy claras y muy ordenadas".

Otro de los temas que hizo que la cita fuera dirigiéndose hacia el fracaso fue la condición innegociable que la toledana puso, que Iván tuviera coche: "No me gustan los chicos que no tienen, no quiero ser un taxi. Mis requisitos para un chico son que tenga trabajo y coche. Un completo".

"Has condicionado el amor con un coche", señaló Iván tras escucharla. Aunque faltaba la declaración más sorpréndete de la noche por parte de la joven: "Una vidente me dijo que mi futuro iba a ser con un médico".

Al final, el madrileño reconoció que "estoy un poco decepcionado porque ha puesto un vehículo por delante del amor, por eso no quiero tener una segunda cita". Ainhoa, por su parte, tampoco quiso volver a quedar.