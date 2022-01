Chanel Terrero está viviendo un terremoto de emociones desde que el pasado sábado se convirtiera en la ganadora del Benidorm Fest y, por lo tanto, en la representante de España para Eurovisión 2022.

Este resultado no contentó a buena parte de la audiencia, que tildó de "tongo" el sistema de votaciones propuesto por RTVE. Eso sí, la más perjudicada ha sido la cantante, que en las últimas horas ha pedido respeto, y cuya victoria agridulce le hace saborear todavía más las alegrías que le está dando su pase a Eurovisión.

Así se ha comprobado este lunes durante su entrevista con Gemma Nierga en los informativos de RTVE en Cataluña. Y es que, más allá del buen trato de la presentadora, la cantante se ha topado por sorpresa con su abuela, una de las personas más importantes de su vida.

Gemma Nierga es maravillosa. Junta a Chanel con su abuela en @RTVECatalunya. ¡Qué momento más bonito! #BenidormFest pic.twitter.com/nuzDf3MKh1 — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) January 31, 2022

La audiencia no ha tardado en comprobar la emoción que la artista ha sentido tras ver a su abuela al otro lado de la pantalla. "Estoy emocionada de escuchar a la yaya", ha confesado Chanel, con lágrimas en los ojos. "No habíamos podido hablar todavía. Ha sido demasiado fuerte esto", ha añadido la anciana.

"Me habéis tocado en el botón del corazón. Mi yaya lo es todo. Me da muchos consejos y muy guais. Siempre ha creído en mí, desde que era muy pequeña. Cuando tuve el primer trabajo, me decía: 'Cuando seas famosa te llevaré las maletas'. Y me regaló una maleta", ha contado la autora de SloMo.