Jesús Vázquez se defiende tras las acusaciones de racismo por sus palabras sobre Chanel: "Es un malentendido"

Jesús Vázquez estuvo presente en varios programas de Telecinco en la mañana del lunes para promocionar el estreno de Idol Kids, y en ellos no pudo evitar hablar del tema del día: el Benidorm Fest y la polémica victoria de Chanel.

Una de sus compañeras de concurso, Ana Mena, que participa como juez, se está preparando para formar parte de Sanremo, el festival que elige el representante de Eurovisión italiano. Vázquez ha querido mandar su apoyo a la malagueña, pero las palabras han causado enfado en las redes sociales.

Tras mantener una conexión en directo con Ana Mena desde El programa de Ana Rosa, Vázquez ha comentado su deseo de que triunfe en Italia. "Si gana Sanremo, si no me equivoco, puede ir a Eurovisión por Italia", ha comentado, "así que mira, como no han ganado Tanxugueiras, que vaya Ana Mena por Italia y que gane este año Italia. Que ganaría una española".

¿Se puede permitir esto en la tele? pic.twitter.com/BEoqMXvJ7H — CHANELISTAS FORMACIÓN (@Abel_Kills) January 31, 2022

Las palabras han enfadado en Twitter no por el deseo de que pierda España en Eurovisión, sino por la insinuación de que Chanel no es realmente española. La cantante es de origen cubano, pero posee la doble nacionalidad pues reside en Cataluña desde que tiene tres años.

Jesús Vázquez, consciente del revuelo, se ha disculpado en su aparición televisiva junto a Sonsoles Ónega en Ya es mediodía. "No me suelen pasar estas cosas", ha mencionado tras explicar que estaba recibiendo muchas notificaciones negativas: "Es un malentendido absurdo".

De esta forma, ha declarado su derecho "como gallego" a tener preferencia por las Tanxugueiras y ha añadido que no conocía el origen de Chanel: "No sé de dónde es, pero lo que quería decir es que tenemos dos oportunidades de que gane una representante española en el festival".