María Pedraza presume de su nuevo corte de pelo con un espectacular posado

María Pedraza ha demostrado que no tiene miedo a los cambios. Al menos, en lo que se refiere a los cortes de pelo. Y así se comprueba en la última instantánea que ha publicado en Instagram, donde aparece de nuevo siendo rubia.

La actriz de 26 años ha pasado por distintos peinados: ha sido morena, rubia e incluso ha tenido el pelo de color rosa. También se ha atrevido con varios cortes, luciendo desde la melena larga hasta el corte bob, ya sea teniendo el pelo liso, rizado u ondulado. No importa, pues se adapta de sobra a cualquier estilo.

Por ello, no es de extrañar que Pedraza, cuyo color natural es el castaño, haya decidido pasarse ahora al rubio, color que ya presentaba hace unos meses, y que llegó a probar en distintos tonos y haciéndose mechas.

No se sabe si este cambio de look se debe a un nuevo proyecto profesional o si ha sido simplemente por cambiar de estilo. Eso sí, parece que la bailarina está muy orgullosa de su nuevo corte, ya que no ha tardado en mostrarlo en sus stories a sus miles de seguidores.

La actriz se dejó ver la pasada semana con una larga melena de color marrón durante su viaje a las Maldivas, entorno paradisiaco del que disfrutó junto a su pareja, el actor Álex González.

Allí ambos artistas realizaron distintos posados que después subieron a sus respectivos perfiles. Y entre ellos destacan imágenes en la playa, en el hotel o en bicicleta por el paseo marítimo.