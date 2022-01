Alexia Rivas defiende que solo es amiga de Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja: "Me van a seguir viendo con él"

Tras cuatro meses de su boda, se confirma la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Así lo ha revelado la influencer en Sálvame. Sin embargo, los rumores empezaron a rondar a la pareja este fin de semana y señalaban la posibilidad de que existiera una tercera persona.

Uno de los nombres que ha sonado ha sido el de Alexia Rivas, la cual acudió recientemente a Canarias y se dejó ver con él y otros amigos, pues ambos se conocieron en Supervivientes 2021.

Sin embargo, la periodista lo ha desmentido rotundamente este lunes en Ya es mediodía. "Es una mentira. Omar es mi amigo", ha sostenido. "No entiendo que no se entienda que hay una amistad entre una mujer y un hombre".

"Yo sabía lo de la ruptura desde hace meses, pero es mi amigo y me he callado, lo único que he hecho es estar ahí y apoyarle", ha asegurado. "Está mal. Omar está mal, ha luchado hasta el final".

"Él hubiera seguido porque es un hombre que ha luchado y está enamorado", ha añadido. "Si me ven con Omar o con cualquiera de sus amigos es porque es mi amigo y me van a seguir viendo".