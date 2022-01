La Comunitat reobri els 'vacunòdroms' per a accelerar la recta final de la dosi de reforç

Així ho ha explicat el gerent del Departament de Salut Doctor Peset, Francisco Dolz, en declaracions als mitjans de comunicació, qui ha assenyalat que amb l'obertura d'aquest espai de vacunació massiva esperen inocular entre 7.000 i 8.000 dosis diàries a la població en edats compreses entre els 50 anys fins als 18 anys.

No obstant açò, Dolz ha assegurat que, si fóra necessari, aquest espai té la capacitat de subministrar fins el 14.000 vacunes diàries ja que un dels principals objectius de tornar a obrir els vacunòdroms ha sigut el de poder "descongestionar" els centres de salut.

Així mateix, els grans espais de vacunació a València i Alacant permetran accelerar la vacunació "el més ràpid possible" per a inocular les terceres dosis de reforç que "tallen de manera radical" a la variant ómicron i així "acabar amb la saturació del sistema sanitari".

La reobertura dels 'vacunòdroms' de la Comunitat Valenciana respon l'estratègia de vacunació de la Conselleria de Sanitat i Ministeri de Sanitat d'ampliar la dosi de reforç fins als 18. Sobre aquest tema, ha explicat que s'inocularà el sèrum de Moderna, que en la dosi de reforç es posa la meitat d'un vial.

Per açò, recorda que només poden acudir els citats per SMS ja que aquesta mitja dosi no serveixen per a primera o segones. En aquests casos han d'acudir als centres de salut o en els centres educatius en cas de la vacuna pediàtrica.

L'operatiu de vacunació està integrat per un total de 112 facultatius que provenen de quatre departaments sanitaris de la ciutat de València, el departament de l'Hospital Doctor Peset, l'Hospital La Fe, l'Hospital Clínic, i l'Hospital General.

"De manera equitativa, cada departament ha aportat treballadors per a dur a terme tota aquesta tasca diària", ha assegurat Dolz qui estima que podran arribar a vacunar de terceres dosis a unes 198.000 persones.

Per a açò, el 'vacunòdrom' de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València compta amb un total de vint llocs, així com la col·laboració de sanitaris de l'Exèrcit de Terra i de la Unitat Militar d'Emergència en l'administració de dosi de la vacuna contra la Covid.

Per la seua banda, directora mèdica d'Atenció Primària del Departament de Salut Alacant-Hospital General, Inés Montiel, ha assenyalat que es reobri aquest vacunòdrom que va començar a treballar el passat any protegint al personal sanitari i treballadors essencials.

"TOTS ELS SANITARIS PORTEN UN NADAL DINS"

Des d'aleshores, explica, han passat "moltes coses", entre elles que la variant ómicron ha provocat un canvi de tendència ja que hi ha moltíssims més contagis però els que progressen a greus moltíssims menys gràcies a la vacunació. Per açò, ha aplaudit la tasca exercida pel sanitaris: "tots els professionals tenen un xicotet Nadal dins i ho han demostrat".

Ara aquest vacunòdrom torna a obrir-se amb 14 punts de vacunació i la resta d'espais habituals, com l'àrea de preparació, control, administratius, punts de registres, sala d'espera, magatzem i zones de coordinació per a resoldre dubtes.

D'aquesta manera, se citaran unes 4.000 persones i preveuen vacunar al 70%. En total, la població diana que els falta per vacunar és de prop 44.000 persones encara que la xifra pot modificar-se degut al canvi d'estratègia de no inocular la dosi de record fins als cinc mesos d'haver superat la covid.

Així, aquesta setmana se citarà a la població d'entre 30 a 39 anys i s'anirà baixant fins el 18. Montiel ha demanat a tota la població que revise el seu SMS i actualitze les seues dades i calcula que en uns 10 dies s'hauran completat la citació i en un mes amb el procés.