Ribó, sobre Falles i mascletaes: "Tenim temps per a prendre decisions i veure l'evolució de la pandèmia"

20M EP

NOTICIA

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat que encara hi ha "temps per a prendre decisions i veure l'evolució de la pandèmia" en relació a la celebració de les Falles i els esdeveniments festius, com les mascletaes en la Plaça de l'Ajuntament o la Crida en les Torres de Serrans.