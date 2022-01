La targeta integrada de metro, bus i Rodalies s'estrena a València i arribarà a Alacant i Castelló

Així ho ha avançat el conseller de Transports, Arcadi España, després de la posada en funcionament de la targeta SUMMA, que integra per primera vegada en una sola targeta i amb el mateix preu el transport públic de l'àrea metropolitana de València de Metrovalencia, Metrobus, EMT i Renfe-Rodalies.

"A partir de hui, el transport públic és més senzill, barat i sostenible", ha ressaltat, i ha anunciat que aquestes mesures s'estendran a altres punts de la Comunitat com l'àrea d'Alacant o Castelló de la Plana. També s'estudia integrar a altres municipis que no estan en l'àrea metropolitana de València però que tenen molts veïns que es traslladen diàriament a la ciutat.

Per a facilitar que els usuaris es familiaritzen amb la nova targeta, els prop de 30 auxiliars COVID de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), més personal addicional de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, estan en les estacions més concorregudes de Metrovalencia informant sobre el seu ús i resolent qualsevol dubte. En la web de l'ATMV es pot consultar tota la informació sobre aquests títols.

SUMA 10, amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dos, es pot adquirir en tots els punts de venda habituals on es compren els títols propis dels operadors (quioscs, estancs, màquines automàtiques de Metrovalencia i Renfe). Aquests nous títols es podran carregar en les antigues targetes Mobilis.

NOVES TARIFES

En concret, les noves tarifes que inclouen Renfe són SUMA 10, de 8 euros per a una zona enfront dels anteriors 9 i 15,5 euros; 12 euros per a dos zones que substitueix als de 20,9 i 26,9 euros, i 20 euros per a l'aeroport de València enfront dels 26,9 que costava.

SUMA mensual costa 35 euros per a una zona i 53 euros per a dos igual que l'aeroport. Els preus d'aquest abonament mensual oscil·laven entre els 45 i els 79,1 euros.

Quant a la xarxa de València, des d'aquest dilluns desapareixen les quatre zones rígides actuals dels principals operadors de transport i són substituïdes per dos flexibles al costat d'una nova àrea de solape.

Amb la nova zonificació, la zona A abasta la ciutat de València, l'àrea de solape A-B (només es paga el preu d'una zona) tota l'Horta i la zona B als municipis del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i de la Ribera pertanyents a l'àrea metropolitana.