El que fuera concursante de Supervivientes Tom Brusse sigue demostrando en redes sociales lo enamorado que está de su nueva pareja, la influencer francesa Sarah López, a la que conoció en un reality del país galo.

En esta ocasión el empresario ha querido demostrar su amor compartiendo un vídeo que algunos fans han hecho de la pareja. Con el título "Tu me manques" (Te echo de menos) tanto él como su novia se han hecho eco de esta bonita recopilación de imágenes.

Los jóvenes llevan cuatro meses de relación, desde que se conocieron en un programa de la televisión francesa y, aunque actualmente se encuentran separados, el exparticipante de La isla de las tentaciones ya ha confirmado que dentro de poco volverán a verse en España.

Respecto a sus exnovias, anteriormente ha desvelado que sigue hablando con Melyssa Pinto "de vez en cuando" pero que, sin embargo, con Sandra Pica no mantiene ningún tipo de relación. "No me interesa", ha concluido.