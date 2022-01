Grande-Marlaska destaca que l'Oficina de Denúncies de Violència de Gènere de València "marca un abans i un després"

No obstant açò, el ministre que ha visitat aquestes instal·lacions al costat de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha evitat pronunciar-se preguntat per si pensa importar aquest model d'oficina d'atenció integral, que ha ajudat a més de 1.800 dones des de la seua obertura en 2019, a la resta d'Espanya.

Sobre aquest tema, ha destacat que des del seu departament treballen a millorar tots els mig i en les Unitats d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional i els Equips Dona-Menor (EMUME) de Guàrdia Civil fins al punt que "mai en la història hi ha hagut tants efectius formats en matèria de violència de gènere".

En eixe sentit, ha recalcat que és "una ocupació i preocupació màxima" d'aquest Govern "l'especialització i creació de totes les unitats necessàries per a fer front al terrorisme masclista". Per açò, ha recordat que "en arribar al Govern i a instàncies de la consellera Bravo es va establir aquesta oficina perfectament coordinada amb el Ministeri en la qual s'ha invertit molt capital humà de totes les institucions".

Així, ha lloat el treball exercit per la unida adscrita de Policia i dels servicis socials "treballant units i en coordinació amb l'Administració de Justícia i la Fiscalia". De la mateixa manera, ha elogiat la tasca exercida per la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva.

"Quan totes les institucions treballem conjuntament i fem front a qualsevol desafiament podem tindre la seguretat que hi haurà l'èxit del treball ben fet", ha remarcat. De fet, ha comprovat els resultats d'aquest treball d'aquesta Oficina que és "coneguda i és un servici públic que genera confiança" en les dones de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, Bravo ha informat al ministre que aquesta oficina ha ajudat a més de 1.800 dones des de la seua creació, de les quals, 1.100 han presentat denúncia. En aquesta oficina, treballen 18 policies especialitzats en matèria de violència de gènere tots els dies perquè aquesta és una oficina oberta als 7 dies de la setmana i 12 hores des de les 9.00 fins a les 21.00 hores.

Amb ells treballa també un equip "integrat per 12 persones de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte compost per psicòlegs, treballadores socials i assistència lletrada especialitzada". Aquesta dotació treballa "per a garantir els drets de les víctimes, donar-los la protecció necessària i actuar amb la màxima eficàcia i la millor coordinació per a poder ajudar-les".

OBERTURA A CASTELLÓ I ALACANT

Bravo ha explicat al ministre que el model de l'Oficina s'estendrà a les altres dos capitals de província. De fet, les obres de la de Castelló finalitzen aquesta mateixa setmana i les del centre d'Alacant estaran concloses aquest semestre.

Des de l'Oficina de València s'ha propiciat la detenció de 88 presumptes autors de delictes de violència de gènere. A més, en 2021 la xifra de dones ateses ha sigut la més alta des que es va obrir l'Oficina, ja que es va ajudar 904 dones, pràcticament cinc diàries ja que en 2019 es van atendre a 370 i, en 2020, a 545.

D'altra banda, des de l'oficina s'han interposat 199 denúncies en les quals la víctima tenia menors al seu càrrec i l'agressor han proferit amenaces contra ells, segons la situació de risc determinada pel sistema VIOGEN.

Des dels jutjats de Violència de Gènere de la Comunitat Valenciana es van tramitar 16.749 denúncies i es van dictar 1.546 sentències condemnatòries en els nou primers mesos de 2021. Aquestes dades demostren la necessitat que "nostra prioritat" siga "la lluita contra el terrorisme masclista", ha postil·lat.

INCREMENTS D'EFECTIUS DE POLICIA AUTONÒMICA PER A MARÇ

D'altra banda, ha destacat que "se'n va avançat" en el compromís de dotar a la Unitat de Policia adscrita de 500 agents. En eixe sentit, ha confirmat que al febrer hi haurà una reunió del Consell de Policia Nacional i ha confiat que el concurs puga eixir per al mes de març.