Cvirus.- Puig: "Encara que estiguem en un moment d'estabilització, hem de mantindre la màxima prudència"

"Encara que estiguem ja en un moment d'estabilització, és cert que hem de ser capaços de mantindre la màxima prudència i continuar accelerant tot el procés de vacunació", ha declarat després d'una visita a l'Hospital de Requena (València).

Puig ha reconegut que gener ha sigut un mes "molt complicat" en matèria de contagis, però ha remarcat que "tal dia com hui, en 2021 s'havien administrat 100.000 vacunes i hui més de deu milions".

En aquesta línia, ha ressaltat que la vacunació ha contribuït al fet que les hospitalitzacions hagen baixat un 65% en un any i tant els ingressos en UCI com les defuncions per COVID un 80%.

Açò demostra, al seu juí, que la situació és molt diferent i que la vacunació és el gran actiu per a la superació de la pandèmia, encara que ha recordat que els contagis s'han multiplicat per tres en la sisena onada i que "qualsevol mort és un problema".

"Les xifres ja no són comparables però, en qualsevol cas, estem encara enmig de la pandèmia", ha constatat, per a ressaltar l'engegada aquest dilluns dels dos grans 'vacunódromos' en la Ciutat de les Arts i les Ciències i en l'hospital de campanya d'Alacant que se sumen a altres 30 punts.

Es tracta, ha insistit, de continuar accelerant l'administració de les terceres dosis per a "blindar al màxim a la ciutadania", encara que ha recordat que la variant ómicron és molt contagiosa i que la vacunació no dona una "seguretat absoluta".