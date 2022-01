Marlaska confirma que s'investiga si un dels cotxes en el sinistre de Rotglà i Corberà anava en sentit contrari

No obstant açò, Grande-Marlaska, en declaracions als mitjans a València, ha assenyalat que "encara no es pot avançar conclusions", i ha demanat deixar continuar els treballs per a determinar si efectivament un dels cotxes circulava en sentit contrari.

En eixe sentit, ha lamentat les morts d'aquestes cinc persones i ha transmès tota la seua solidaritat a les víctimes d'"aquest sinistre, no accident", en el qual també han resultat ferides quatre persones.

En eixe sentit, ha recalcat que el seu departament ja està treballant per a aconseguir "una seguretat vial plena" i en eixe sentit ha apuntat que en un mes o mes i mig preveu aprovar la nova Estratègia de seguretat vial per a 2021-2030 amb el propòsit i la voluntat que en aquest termini, com també apunten l'ONU i la UE, reduir a la meitat el nombre de víctimes fruit de la sinistralitat vial.

Així mateix, han assenyalant que estan treballant en un projecte de llei per a incrementar el control dels conductors d'edat avançada, un tema "complex" perquè "les actituds psicofísiques de les persones majors s'han modificat molt i ara no són igual a una determinada edat que eren fa més de 20 anys".

No obstant açò, ha assenyalat que s'està treballant d'una "forma seriosa" per a "garantir eixa política integral en matèria de seguretat vial, que el conjunt de les persones que es posen a dirigir un vehicles, que és un element certament de risc, es trobe en les capacitats psicofísiques necessàries i adequades per a no posar en risc cap vida". Així, no ha avançat terminis de la nova normativa, però ha assenyalat que estan treballant d'"una manera seriosa".

Grande-Marlaska ha posat l'accent en què aquests casos com el de Rotglà i Corberà "no són accidents són sinistres ja que si es diu accident pareix que no hi ha cap responsabilitat i ací hi ha víctimes conseqüència d'un sinistre, que jo moltes vegades anomene violència vial".