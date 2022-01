Air Nostrum recupera des d'aquesta setmana els vols de Vigo a València i Bilbao

D'aquesta manera, la companyia iniciarà el dijous 3 la ruta amb Manises i el divendres 4 la de Loiu. Des de Vigo a Bilbao la ruta tindrà dos freqüències setmanals els dilluns i divendres. A més, a partir de març s'afegirà una freqüència els diumenges pel que s'arribarà a tres.

Els vols partiran de l'aeroport basc a les 14.50 hores i tornaran des de Peinador a les 16.30 hores.

Amb la recuperació d'aquesta ruta Air Nostrum torna a posar en servici un de "els seus vols històrics", destaca l'entitat en un comunicat.

Va començar a operar en 1996 i s'havia mantingut ininterrompudament fins al 12 de març de 2020 quan es va deixar d'operar per la pandèmia.Quasi dos anys després d'aquell dia, la ruta tornarà a servir d'incentiu econòmic i social a les ciutats de Vigo i Bilbao.

Pel que fa a l'enllaç amb València, la línia s'engega amb dos freqüències setmanals. Els dijous el vol partirà de Manises a les 10.25 hores i eixirà de tornada a les 12.30 hores des de Vigo.

Els diumenges el vol desenganxarà de Manises a les 12.15 hores i tornarà des de Peinador a les 14.20 hores. Aquesta freqüència és molt útil tant per a qui viattja de negocis com per als que pretenen aprofitar turísticament un cap de setmana llarg.

La ruta entre València i Vigo creixerà en freqüències des del mes de juny. Aleshores s'incorporarà una nova els dissabtes. Al juliol se sumarà una quarta els dilluns i per a agost s'afegiran les dels dimarts i els dijous. Així, durant eixe mes hi haurà vol tots els dies entre les dos ciutats menys els dissabtes.

Air Nostrum també va a tornar a operar la ruta entre Vigo i Mallorca des de març amb dos vols setmanals. Serà els dijous i els diumenges. Aquest enllaç també anirà creixent en freqüències a mesura que s'acosten els mesos d'estiu.