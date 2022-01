Detingut a Elx per agredir amb arma blanca el seu cunyat i el seu gos després d'una discussió

Els fets van ocórrer el passat 23 de gener quan els agents van acudir al domicili sobre les 15.40 hores i van comprovar que l'agredit tenia una xicoteta ferida en el costat dret i el seu gos una altra en el llom.

Segons el relat de la víctima, tots dos estaven mantenint una discussió verbal a casa de la seua germana, que vivia a escassos metres, quan l'arrestat li va atacar amb un objecte que pareixia una navalla, segons informa el consistori en un comunicat.

Així, els servicis sanitaris del SAMU es van desplaçar fins al lloc i, després de realitzar una primera valoració mèdica, van observar una lesió profunda que podia ser greu pel que va ser traslladat a l'Hospital General per a determinar l'abast de la lesió.

D'altra banda, una altra unitat va començar a buscar l'objecte amb el qual es va produir l'agressió, que finalment no va aparéixer. Així mateix, els agents es van desplaçar a la vivenda indicada per la víctima on van trobar al presumpte agressor, qui va reconéixer que havia mantingut una forta discussió amb el seu cunyat, però que no li havia ferit.

Igualment, la germana de l'agredit va comentar que va tindre una discussió amb el seu espòs i que, després d'eixa baralla, va arribar el seu germà, moment en el qual es va iniciar una forta disputa entre els dos, en la qual ella va haver d'apaivagar i va afirmar que va rebre un tall en la mà d'escassa gravetat. L'home, de 31 anys, ha sigut detingut i traslladat a dependències policials.