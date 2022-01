Cvirus.- Cs proposa un bo per a reactivar el consum en bars i restaurants

Així ho ha anunciat la síndica de Cs, Ruth Merino, després d'una trobada a Benicàssim (Castelló) amb l'Associació d'Empresaris d'Hoteleria de Benicàssim (EHOSBE), a els qui ha mostrat el seu suport per a seguir exigint a la Generalitat totes les mesures necessàries per a sostindre al sector.

Merino, acompanyada pels diputats autonòmics Merche Ventura i Carlos Gracia, per la vicealcaldesa de Benicàssim, Cristina Fernández, i pel diputat provincial Domingo Vicent, ha defès que mesurades com el bo gastronòmic ja s'apliquen "amb èxit" en ciutats com Alacant i suposen un incentiu per a reactivar al sector amb fons públics.

En la proposició no de llei (PNL), el grup 'taronja' demana promoure una campanya de màrqueting i comunicació dins del programa 'L'Exquisit Mediterrani' que pose en valor la necessitat de defensar la restauració local com a part de la cultura gastronòmica mediterrània.

Unes altres de les seues propostes són crear un programa d'ajudes directes per a bars i restaurants que permeta l'oferta de servicis complementaris com la venda online o a domicili, així com promoure un mapa de necessitats formatives que ajude la professionalització i modernització d'aquests negocis.

A conseqüència de la COVID-19, Cs ja va impulsar el Bo Viatge i va proposar un 'sènior' per a complementar l'IMSERSO. "La restauració i el turisme són pilars fonamentals en l'economia que sobreviuen encara enmig d'una gran incertesa, amenaçats per les possibles noves restriccions que el tripartit vullga imposar", ha advertit Merino, qui ha insistit en no prorrogar el passaport COVID perquè "suposa una nova trava a l'hoteleria, crea una falsa sensació de seguretat i, encara que va ajudar la vacunació de manera puntual, és moment de deixar de sol·licitar-ho".

Els representants del partit visitaran aquest dilluns altres punts de la província de Castelló, com Oropesa, on es reuniran amb l'alcaldessa, Araceli de Moya, en ser un altre municipi clau per al turisme a la Comunitat Valenciana.

En aquesta línia, la portaveu 'taronja' ha reiterat el seu rebuig a la taxa turística que pretendre implantar el govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) de manera consensuada, defenent que "el sector ja ha patit bastant per la incompetència del tripartit durant la pandèmia".