Nicolas Cage desvela que tiene como mascota un cuervo al que le ha enseñado a insultarle

Bueno, es Nicolas Cage. Tampoco se puede decir que sea la estrella de Hollywood más tranquila y serena sobre la faz de La Tierra. No hay que olvidar que está dando que hablar en la temporada de premios por perseguir a un cerdo en Pig, que en su siguiente estreno se interpreta a sí mismo deseando un papel en una cinta de Tarantino y que ya se ha vuelto "gótico" para prepararse su papel de Drácula en una nueva versión del mítico personaje de Bram Stoker. Puro Nicolas Cage.

Porque precisamente cuando hablaba de este último personaje al que interpretar le ha dado por hacer un repaso por sus mascotas. Porque a sus aficiones, entre las que se encuentran los cómics (se apellida Coppola, pero se puso el apellido del héroes de Marvel Luke Cage) o lo paranormal, hay que añadirle que el actor de 58 años es un amante de los animales, a excepción del caballo que casi le mata en un rodaje.

El ganador de un Oscar, que tal y como reveló Idris Elba hace unos años se escapó de un rodaje para dormir una noche a solas en las ruinas del castillo donde vivió Vlad Tepes, el personaje histórico en el se basa la historia del vampiro más famoso, tiene en su casa de Las Vegas tanto a sus gatos, Teegra y Merlin, como a Hoogan.

Hoogan es su cuervo mascota. Y en una entrevista con Los Angeles Times el intérprete ha revelado que ha comenzado a insultarle. "Es muy divertido. O, al menos, a mí me lo parece. Y es que cada vez que salgo por la puerta de la habitación me dice 'Adiós', y, tras una pausa, luego añade: ‘Cabrón'", ha confesado el protagonista de Con Air o La roca.

"Los cuervos son animales muy inteligentes, y me encanta ese look que tienen y esos atributos tan relacionados con Edgar Allan Poe. Me gusta mucho el elemento gótico que representan. Yo mismo soy ahora muy gótico", ha declarado Cage en referencia al famoso poema que el autor de Boston escribió en 1845.