El decret que regularà la gastronomia valenciana s'obri a la participació ciutadana

20M EP

NOTICIA

La direcció general de Turisme de la Generalitat treballa en l'elaboració d'un decret per a regular la gastronomia com a activitat turística i els seus establiments a la Comunitat Valenciana, per al que vol comptar amb la participació de la ciutadania i del sector turística.