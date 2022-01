Berklee València destinarà fins el 80.000€ a beques per a estudiants valencians

La data límit per a presentar les candidatures a les ajudes, que es convoquen per tercer any consecutiu, serà el dijous 10 de març. Aquells que vullguen sol·licitar les beques podran presentar la documentació requerida fins al dimarts 12 d'abril.

Berklee va llançar aquest programa de beques com a part de l'acord firmat en 2020 amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, que va ratificar que la universitat nord-americana continuarà amb la seua activitat acadèmica en la ciutat de València durant almenys els pròxims vint anys. Al mateix se suma, a través de la seua comissió de seguiment, el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, explica l'entitat educativa en un comunicat.

L'acord va confirmar el compromís de Berklee per potenciar el talent valencià, així com la seua voluntat de contribuir a la dinamització cultural i musical de la Ciutat de les Arts i les Ciències i amb l'engegada de projectes socials amb vinculació local.

Set estudiants de la comunitat s'han beneficiat d'aquest programa des de la seua engegada. En la seua passada edició, les beques es van repartir entre quatre estudiants que en l'actualitat estan cursant estudis en Composició de bandes sonores per a pel·lícules, televisió i videojocs; Producció musical, tecnologia i innovació i Interpretació de músiques actuals i producció musical. Les bases per a la nova convocatòria estan ja disponibles en la web de Berklee València.

El programa compta amb una comissió de seguiment en la qual, a més de Berklee, formen part representants de la Ciutat de les Arts i les Ciències i del Palau de les Arts. L'assignació dels fons té en compte tant els mèrits artístics, acadèmics i professionals com els recursos econòmics dels candidats.

El campus de Berklee a València ha sigut el primer campus fora dels Estats Units de Berklee College of Music i l'únic a Europa. En l'actualitat Berklee desenvolupa activitats de caràcter cultural, acadèmic i d'interés públic. Cada any passen per les seues aules al voltant de 350 estudiants de més de 40 nacionalitats que es desplacen a viure a la ciutat de València per a completar la seua formació. En total són 44 els estudiants valencians que han passat pel campus de Berklee a València.