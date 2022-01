Aitor Sáez en Periodisme, Felipe Benítez en Poesia i Miguel Planells en Fotografia guanyen els primers Premis EMSHI

El jurat d'aquests guardons ha decidit atorgar el premi en la categoria de Periodisme a Aitor Sáez Diez Medina pel seu reportatge 'El biólogo de Michoacán'; el de Poesia a Felipe Benítez Reyes, per 'Divagación acuática'; i el de Fotografia a Miguel Planells Saurina per 'La fuente', segons ha informat l'EMSHI en un comunicat.

En l'apartat de Periodisme el jurat ha estat integrat pels periodistes especialitzats en medi ambient Maria Josep Picó i Arturo Larena i el gerent de l'EMSHI, Joaquín Juste. Aquest tribunal ha valorat el treball informatiu i d'investigació desenvolupat en el reportatge d'Aitor Sáez, publicat en El Diario.es.

Així, han destacat "l'esforç del seu autor per plantejar la temàtica dels recursos hídrics i naturals en un àmbit ampli, mostrant els conflictes econòmics i de desenvolupament socioambiental vinculats amb la sostenibilitat".

El jurat ha considerat que "el foment d'aquest tipus de relats en profunditat, explorant narratives socials, científiques, polítiques i econòmiques de complexitat, constituïxen vies innovadores i compromeses per a fer emergir les temàtiques ambientals en l'entorn periodístic digital i el seu millor coneixement per part de la ciutadania", ha agregat l'entitat.

A més, ha assenyalat, aquest jurat ha decidit atorgar una menció especial a Álvaro Gómez pel seu espai en Onda Cero, "en el qual aborda, amb rigor, la problemàtica del cicle de l'aigua, divulgant de forma amena les principals qüestions sobre el maneig d'aquest recurs".

En fotografia, el jurat ha estat format per la creativa Anna Devís, el fotoperiodista Germán Caballero i per Joaquín Juste. Aquest tribunal ha opinat que la fotografia guanyadora, obra de Miguel Planells Saurina, "destaca per la seua qualitat tècnica, la seua composició geomètrica i el seu original punt de vista", ha explicat l'EMSHI. El jurat ha valorat la singularitat de la vista zenital amb la qual l'autor mostra sota la seua pròpia mirada el consum d'aigua potable en el dia a dia.

D'altra banda, el jurat de Poesia ho han compost els poetes Lola Mascarell i Carlos Marzal i també el gerent de l'EMSHI. Tots ells han indicat que l'obra 'Divagación acuática' de Felipe Benítez Reyes constitueix "una reflexió profunda sobre el discórrer desorientat i perplex de la nostra pròpia vida, alhora que s'eleva la metàfora de l'aigua a la categoria de símbol universal del transcórrer del temps".

"EXCEL·LENT POEMA"

El jurat ha assegurat que aquest és "un excel·lent poema que barreja amb saviesa la reflexió de caràcter prosaic amb els centelleigs d'intens lirisme" i "un text que fa ús d'un culturalisme de naturalesa biogràfica (el record d'episodis diferents de la vida del narrador poètic, barrejats amb autors de la seua predilecció com Virgilio, Garcilaso o Pessoa), juntament amb la memòria personal".

D'aquesta manera, han conclòs que es tracta de "un esplèndid poema meditatiu sobre l'azarosa condició humana, d'acord amb el tribunal".

Cadascun dels guanyadors rebrà un premi de 2.000 euros. Els treballs premiats s'han penjat en la pàgina web de l'EMSHI, ha precisat. Totes les propostes rebudes de les tres candidatures seran exposades en una exhibició a València. L'entitat preveu al llarg de 2022 convocar la II edició dels seus premis.