Aznar matiza sus reflexiones sobre "liderazgo" y apoya a Casado: "Mi deseo es que sea presidente del Gobierno"

El exjefe del Ejecutivo José María Aznar aseguró este lunes que apoya al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que su "deseo" es que "tenga éxito y sea el presidente del Gobierno de España" porque piensa que "es mejor" para el país. De tal forma, sostuvo que "no tiene sentido" interpretar en clave interna sus palabras sobre el liderazgo en un mitin en Valladolid.

En una entrevista en la Cadena COPE recogida por Servimedia, Aznar respondió así cuando se le preguntó por las interpretaciones que han suscitado sus reflexiones sobre el liderazgo en un acto de apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco para las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, en tanto en cuanto hay quien ha hecho la lectura de que eran un mensaje hacia Casado.

"Yo apoyo a Pablo Casado, mi deseo es que Pablo Casado tenga éxito y sea el presidente del Gobierno de España porque creo que es mejor para España", respondió Aznar, aunque confesó que tenía “cierto rubor” por tener que hacer estas afirmaciones de tal manera.

Aznar explicó que él participó en la campaña de Castilla y León porque se lo pidieron y que se lo pasó “muy bien” y se le recibió “maravillosamente bien” en Valladolid. “He pedido un respaldo claro para el PP, una mayoría clara para el PP porque creo que es lo que necesita Castilla y León y lo que es bueno para España”, trasladó.

En cuanto a lo que ha sido entendido como una cierta crítica hacia el liderazgo de su partido, Aznar dijo que quienes tienden a "juzgar más intenciones que hechos" pueden "desvirtuar realidades". Así, indicó que él explicó en una intervención "bastante buena" que recomienda mirar que "no se trata de que alguien vaya a un sitio o a otro sitio ni aquí ni en ningún lado", sino que lo importantes es "hacer" y que "ahora lo que hay que hacer es construir".

El expresidente explicitó que construir significa "unir y no dividir" y “eso en el centroderecha hoy en España en Castilla y León “tiene un sentido”, pues implica “unificar y no fraccionar”, tener propósitos comunes y objetivos compartidos y no sembrar la discordia”. “Digo que construir es liderar”, remarcó Aznar.

Aznar subraya que si intención fue intentar explicar que "el populismo no es la solución para España" y que por eso "hay que hacer políticas de construcción"

De tal forma, el expresidente del Gobierno subrayó que su intención no era trasladar un mensaje en clave interna del PP hacia Casado, sino aprovechar este mitin electoral para intentar explicar que “el populismo no es la solución para España” y que por eso “hay que hacer políticas de construcción”.

En este punto, preguntado cómo vería una coalición del PP con Vox en Castilla y León en el caso de que no diesen los números para un gobierno en solitario tras el 13-F, Aznar respondió que él cree que “los números van a dar de sí”. “Y por eso la apelación a unir fuerzas y a construir. Hacer la apelación a esa mayoría a que los populismos no son la solución”, reiteró.

Por ello, Aznar sostuvo que “interpretar” sus apelaciones a la unidad “en otra clave” le parece “que es una cosa que no tiene sentido”. Además, negó que él se sienta como un jarrón chino “ni nada por el estilo”.

Reforma laboral

En cuanto a qué le parece la negativa del PP a la reforma laboral que el Gobierno ha pactado con patronal y sindicatos, Aznar dijo entender “perfectamente la posición del PP”. “Si no me llaman ni quieren hablar conmigo, ¿para qué me piden que vote?”, planteó.

Aznar partió de la base de que esta reforma del Gobierno es “absolutamente innecesaria” y hasta “absurda”. “Si se crea empleo en España con unas normas laborales, pues no las toques”, sentenció, y opinó que lo que se ha tocado es “irrelevante” que se lo podrían haber “ahorrado”.

En todo caso, “desde el punto de vista parlamentario” dijo entender que el PP diga que no va a votar a favor de algo para lo que “ni se han molestado en llamar” ni tan siquiera para preguntar la opinión del principal partido de la oposición.

Ucrania

Con respecto a la llamada que la semana pasada hizo Casado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la crisis ucraniana, Aznar tachó de “asombroso” que el jefe del Ejecutivo no haya comparecido en el Congreso ni haya llamado directamente a la oposición. “Es una señal muy clara del daño que se le está haciendo a las instituciones en España”, apuntó.

Así, criticó el “ejercicio de irresponsabilidad enorme” de Sánchez en esta materia por no comparecer en la sede de la soberanía popular y no llamar a los partidos para explicarles la situación con respecto a Ucrania.

Desde ese punto de vista, “que Casado tome la iniciativa de ofrecerle apoyo si es necesario al Gobierno”, consideró que es una “buena iniciativa en sí misma porque es la decisión correcta y porque pone de relieve la enorme irresponsabilidad del jefe del Gobierno”.

“No estamos donde se decide, nos sumamos a las decisiones, pero no estamos”, dijo Aznar al comentar el panorama internacional y el hecho de que el presidente de EEUU, Joe Biden, no incluyese a Sánchez en una ronda de contactos por la situación en Ucrania.

Según el análisis de Aznar, en materia internacional, “España ha caído a posiciones irrelevantes y eso no es casualidad”, sino que es “consecuencia de acciones equivocadas y de años de acción política equivocada”.