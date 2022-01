Reben l'alta médica dos de les tres persones ingressades després de l'incendi de la residència de Montcada

En el moment de l'incendi hi havia en la residència 81 usuaris. L'ala i l'habitació on es va declarar el foc estava ocupada per persones depenents, la qual cosa va dificultar les tasques d'evacuació d'aquesta part de l'edifici.

Els usuaris van haver de ser rescatats un a un pels diferents servicis d'emergències, que van realitzar una cadena humana fins a posar fora de perill als ancians.

El sinistre ha provocat nou víctimes mortals: cinc dels residents van morir en el mateix lloc i quatre d'ells, en centres hospitalaris: un el dimecres, hores després del sinistre, un altre diumenge passat, aquest passat dimarts es va produir l'octau decés i el dijous el nové.