¿Estamos preparados para el trabajo del futuro en un mundo digital? Una encuesta asegura que no, que claramente no lo estamos. Más de tres cuartas partes de los encuestados no se sienten con confianza para operar en un mundo digital, y sólo el 28% participa activamente en la formación en competencias digitales.

Se trata de un sondeo de Salesforce (empresa de CRM o gestión de las relaciones con los clientes), que revela una creciente crisis de habilidades digitales. Han tenido en cuenta la opinión de 23.000 empleados de 19 países, que han respondido sobre su disposición a adquirir estas competencias digitales clave que necesitan las empresas hoy y en los próximos cinco años.

Así, el 73% no se sienten preparados para adquirir las capacidedes digitales que necesitan las empresas actuales y un porcentaje aún mayor (76%) no se siente preparado para el futuro. A pesar de que el 82% de los encuestados planea aprender nuevas habilidades en el futuro, sólo el 28% participa activamente en programas de formación sobre competencias digitales.

Con la rápida transición de las empresas a modelos digitales, la demanda de empleados con estos conocimientos se ha disparado. La puntuación global del Digital Skills Index para la adaptación digital, evaluada en términos de preparación, nivel de habilidades, acceso y participación activa en la capacitación digital, es actualmente de sólo 33 sobre 100, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de inversión global para cerrar la brecha.

Hay una importante brecha entre las habilidades digitales cotidianas y las necesarias para el trabajo, especialmente entre los profesionales más jóvenes

Sólo el 17% de los encuestados por Salesforce se consideran "avanzados" en materia de competencias digitales en el trabajo, mientras que casi la mitad (49%) todavía se consideran "principiantes". Parece que reducir la brecha digital resulta imprescindible.

¿Competencias digitales cotidianas o en el trabajo?

Las habilidades cotidianas, como la navegación en redes sociales y en la web, no se traducen necesariamente en habilidades digitales básicas en el lugar de trabajo. El 64% de los encuestados de la Generación Z afirman tener conocimientos "avanzados" de redes sociales, lo que apoya el estereotipo de dominio digital en la generación más joven, pero menos de un tercio (31%) cree que tiene los conocimientos digitales "avanzados" que necesitan las empresas actualmente.

A pesar de la destreza de los encuestados con la tecnología de colaboración cotidiana, como las redes sociales, sólo el 25% se considera "avanzado" en herramientas de colaboración necesarias para un entorno laboral.

El estudio también revela que los más jóvenes tienen más confianza y ambición para aprender nuevas habilidades: más de un tercio está aprendiendo y formándose "muy activamente" para adquirir competencias necesarias en los próximos cinco años, en comparación con el 12% de los baby boomers.