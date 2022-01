Ix a informació pública la creació de l'UME valenciana

Al setembre de 2020, el president, Ximo Puig, va anunciar la creació d'aquesta unitat similar a l'UME espanyola, amb un miler d'efectius amb capacitat tècnica i logística per a afrontar qualsevol catàstrofe. Va defendre la urgència d'aquesta iniciativa després d'un any marcat per la DANA, la borrasca 'Gloria' i el coronavirus.

Per a aconseguir-ho, l'UVE estarà formada per especialistes preparats per a intervenir davant qualsevol tipus de catàstrofe i en qualsevol punt del territori valencià, tant en incendis forestals com en inundacions o emergències com la COVID-19. L'objectiu és guanyar en capacitat de reacció, eficiència en la resposta i "protecció pública".

Segons el projecte, la nova unitat no comença "de zero", sinó de les competències del servici autonòmic de bombers forestals, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i de l'experiència acumulada de les dos dècades d'existència del Centre de Coordinació d'Emergències 112 de la Comunitat.

La intenció és millorar la capacitat de resposta àgil i integral amb una unitat d'emergències autonòmica que siga capaç d'atendre situacions de crisis provocades per fenòmens naturals com a inundacions, tempestats hivernals, terratrèmols i causes antròpiques com a incendis forestals o de qualsevol altra índole i queimplique una operació a gran escala de protecció civil.

Per a l'engegada de l'UVE s'avaluaran les necessitats materials, logístiques i d'infraestructures, tant en qüestions d'uniformitat com de vehicles ferramentes i adequació de les bases repartides en tot el territori valencià.

La Generalitat considera que la creació d'aquesta unitat és una oportunitat per a, aprofitant estructures existents, millorar el suport en situació de catàstrofes. "El canvi climàtic, entre altres factors, condueixen cap a un futur en què cada vegada seran més freqüents els fenòmens meteorològics extrems, les emergències sanitàries i serà més necessari donar una resposta davant una varietat major de situacions crítiques", arreplega el decret, i recorda que les emergències no distingixen entre fronteres i que "la solidaritat té el seu màxim valor en el suport en situacions de catàstrofe".

En concret, l'UVE estarà adscrita a l'AVSRE, podrà intervenir i col·laborar en altres comunitats autònomes amb altres unitats i assumirà la direcció dels llocs de comandament avançat (PMA) que es constitueixen en les catàstrofes. Amb caràcter temporal, podrà disposar de mitjans materials i humans d'altres departaments dela Generalitat i del seu sector públic. A més, els treballadors públics de la unitat tindran la consideració d'agents de l'autoritat.

IMPLANTACIÓ EN TRES FASES

El desplegament i implantació de la Unitat Valenciana d'Emergències es realitzarà en tres fases. Primer assumirà els mitjans del servici de bombers forestals i els vehicles i bases de l'AVSRE.

En la segona fase, que haurà de completar-se abans d'un any des de la publicació del decret, la intenció és duplicar el personal tècnic de les unitats helitransportades i completar la dotació de la resta de llocs tècnics de comandament i control, així com implantar el control de l'UVE en el 112 amb funcionament durant les 24 hores i els 365 dies de l'any i establir tres centres logístics.

Finalment, en la tercera fase, l'UME valenciana haurà de disposar d'unitats per a garantir les seues funcions, a més de dos específiques d'incendis forestals de crisis derivades de fenòmens meteorològics.