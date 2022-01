Metrovalencia estrena aquest dilluns nou mapa zonal, que passa de quatre a dos zones

Amb el nou mapa zonal es passa de quatre a dos zones, més una tercera àrea, conformada exclusivament per la parada d'Aeroport, que només a efectes pràctics tarifaris serà considerada com una zona diferenciada de les anteriors, denominada C, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

A més, com a novetat, el nou mapa zonal inclourà un àrea de solape que permetrà als viatgers moure's per l'àrea metropolitana sempre de la forma "més avantatjosa" i que facilitarà que el 90 per cent dels viatges, a partir del dilluns, es realitzen pagant una sola zona.

La nova distribució zonal tarifària s'ha efectuat per part de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) sobre el criteri de divisió comarcal per a assegurar una "fàcil comprensió" per part dels usuaris.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha previst canviar progressivament els plànols actuals i ha reforçat el seu dispositiu d'atenció al client en estacions i parades, així com en Espais, Centres d'Atenció al Client i Punts del Client. A més, es pot consultar més informació en el seu web i app oficial.

Amb la nova regulació tarifària els títols propis de Metrovalencia que es mantenen són el Senzill, TuiN, TuiN Jove, Gent Major, Mobilitat mensual i anual. A més, amb l'aparició de la targeta SUMMA es deixarà de comercialitzar el Bonometro de deu viatges.

No obstant açò, s'ha establit un període de sis mesos durant el qual es podrà fer ús dels existents fins a esgotar el saldo, però no recarregar-lo. Quant a la validesa zonal dels títols adquirits amb anterioritat a la integració durant el període de convivència, s'estableix que seran vàlids tant en la zona per a la qual van ser adquirits, segons el plànol zonal previ a la integració, com en les zones amb la mateixa designació en la nova distribució zonal.

SUMA

Amb l'objectiu de facilitar una "bona adaptació" als títols SUMA deu (els bons de deu viatges) es podran adquirir en tots els punts de venda habituals on es compren els títols propis dels operadors (quioscs, estancs, i màquines automàtiques de Metrovalencia i Renfe).

A més, els nous títols SUMA es podran carregar en les antigues targetes Mobilis, per la qual cosa no serà necessari comprar nous suports per a aquest tipus de títols. Només serà necessari comprar una nova targeta per a obtindre els nous títols SUMA si actualment l'usuari disposa d'una TuiN personalitzada o un altre títol personalitzat de Metrovalencia.

Els nous títols SUMA ofereixen les següents tarifes: de huit euros per a una zona, enfront dels actuals nou euros i 15,50 euros; 12 euros per a dos zones que substitueix als de 20,90 euros i 26,90 euros d'ara; i 12 o 20 euros per a Aeroport, depenent del punt d'origen del viatge, enfront dels 15'50 o 26,90 en vigor.

Quant al títol SUMA Mensual, costarà 35 euros una zona i 53 euros per a viatjar per totes les zones, inclosa Aeroport. Actualment els preus d'aquest abonament mensual oscil·len entre els 45 euros i els 79,10 euros. A més del consegüent benefici econòmic, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalidad amb transbord gratuït entre diferents operadors durant 90 minuts en una zona i 110 en dos.