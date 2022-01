El PSPV es reuneix aquest dilluns per a analitzar les al·legacions dels experts a la reforma del finançament

El PSPV-PSOE celebrarà aquest dilluns 31 de gener una reunió monogràfica per a analitzar l'informe elaborat per la comissió d'experts sobre la proposta del Ministeri d'Hisenda per a la reforma del sistema de finançament autonòmic entorn de l'indicador de la població ajustada.