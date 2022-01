Las palabras en otros idiomas que tienen más consonantes seguidas

Hablaba días atrás de las palabras del castellano que tienen más consonantes seguidas, siendo un buen puñado las que hay con cuatro consecutivas, pero que incluso podíamos encontrar que en el diccionario de la RAE aparecía recogido un término que llegaba a tener hasta cinco consonantes seguidas: 'ángstrom', la cual hace referencia a una unidad de longitud y que proviene del apellido de físico sueco, Anders Jonas Ångström.

Y es que en nuestra lengua eso de formar palabras con muchas consonantes es algo más bien raro, pero muy común en otros idiomas, encontrándonos que incluso las hay que llegan a tener hasta once.

Alemán

Es el caso de ‘borschtschschüssel’, palabra en alemán que hace referencia a un plato de sopa agria a base de remolacha muy típica de Europa del Este y que los flujos migratorios llevaron hasta Centroeuropa.

Eso sí, los más puristas de la lengua germana dicen que no debería de ser admitida la forma borschtschschüssel en una sola palabra, ya que para hacer referencia a la mencionada sopa debería escribirse separada como ‘borschtsch schüssel’, por lo que tendríamos una palabra de ocho consonantes consecutivas (borschtsch) y no de once.

En alemán y con el mismo número de consonantes seguidas también tenemos ‘'angstschweiß'’, una palabra cuyo significado literal es ‘sudor frío producido por el miedo’ y con siete consonantes encontramos el término ‘schrumpfschlauch’, que hace referencia a un tubo retráctil.

Checo

Si nos vamos al idioma checo tienen una palabra de difícil pronunciación para nosotros y que consta de once consonantes seguidas: ‘odčtvrtvrstvit’, cuyo significado puede ser ‘descuartizado’ o ‘cuarta parte’ (dependiendo del diccionario o traductor que consultemos).

Curiosamente en el idioma checo encontramos que tiene algunas palabras que no llevan ninguna vocal y que están compuestas tan solo por consonantes, siendo algunos ejemplos que contienen cuatro: ‘smrt’ (que significa ‘muerte’), ‘prst’ (dedo) o ‘smrk’ (abeto).

Inglés

El idioma inglés tiene algunas palabras largas con varias consonantes, pero la mayoría son préstamos léxicos (términos que una lengua toma de otra y la convierte de uso común en la suya). Pero si nos ceñimos a términos propiamente creados por los anglosajones nos encontramos con ‘catchphrase’ (que vendría a traducirse como ‘eslogan’, ‘latiguillo’ o ‘frase popular’) o ‘latchstring’ (que hace referencia a un trozo de cuerda sujeta a un pestillo y pasada a través de un agujero de una puerta para que pueda abrirse desde el otro lado), ambas con cuatro consonantes consecutivas.