La ultraderecha portuguesa escala hasta la tercera fuerza parlamentaria

El partido ultraderechista Chega, que escaló hasta tercera fuerza en el Parlamento en las elecciones legislativas de este domingo, aseguró que a partir de ahora será la "verdadera oposición" a los socialistas en Portugal.

"Si el PSD [centroderecha] no hace su trabajo, nosotros lo haremos a partir de ahora y seremos la oposición", dijo el líder de Chega, André Ventura, en una eufórica declaración tras conocerse los resultados, con el escrutinio avanzado, de las legislativas.

Chega obtuvo en torno al 7% de los votos, muy por encima del 1,29% que logró en 2019, y 12 diputados (tenía solo uno).

El resultado es suficiente para tener un grupo parlamentario "fortísimo", dijo Ventura, que prometió no ponérselo fácil al Partido Socialista (PS) de António Costa, gran vencedor de la noche.

"Si el PS cree que va a tener la vida más fácil en esta legislatura, nosotros damos el mensaje opuesto. Lo que no se ha hecho en los últimos seis años se empezará a hacer mañana, la construcción de una gran alternativa de derecha para sustituir a los socialistas en el poder", garantizó Ventura, casi afónico.

Entre los coros y abrazos de los militantes reunidos en el hotel que hizo de "cuartel general" de Chega en la noche electoral, Ventura señaló que Portugal "merece más" que una mayoría absoluta socialista, pero también dejó mensajes para el centroderecha.

"La derecha pasó todo el tiempo todo diciendo que no hacía acuerdos con Chega, que no quería a Chega, que con Chega no. Y el resultado está ahí: con Chega sí", dijo.

El fin de la excepción portuguesa

El partido cumple el objetivo que se había marcado de ser tercera fuerza electoral y confirma el fin de la excepción portuguesa, uno de los pocos países europeos en los que la ultraderecha tenía poca representación en las instituciones.

Ya obtuvieron un resultado expresivo en las presidenciales de hace un año, cuando su candidato, el propio Ventura, quedó tercero.

Dentro de la derecha, el otro ganador en las urnas este domingo fue Iniciativa Liberal, que también tenía un solo diputado y mejoró sus resultados. De poco más del 1% pasa a cerca del 5% y ya se ha asegurado seis diputados.

Su líder, João Cotrim de Figueiredo, también dejó un mensaje a Costa y prometió ser una "oposición firme" a los socialistas.