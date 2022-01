Alejandra Jacinto: "Los avances en derechos no le gustan demasiado a una parte del CGPJ"

El pasado jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. De la situación en la que queda una de las grandes iniciativas del Gobierno de coalición, en la que lleva trabajando meses y que va este martes al Consejo de Ministros, hablamos con Alejandra Jacinto, coportavoz de Podemos y su voz más autorizada en materia de Vivienda.

¿La ley de Vivienda invade competencias autonómicas como sostiene el CGPJ?

En ningún caso. Es escrupulosa con el respeto competencial y se ciñe a regular aquellos aspectos en los que tiene competencia el Estado. Este tema está sirviendo de coartada al CGPJ para mantener una inacción ante el problema que es la situación de la vivienda en nuestro país.

¿A qué se refiere?

Bio Alejandra jacinto Nacida en Madrid en 1989, es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas. Fue una de las abogadas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y reconocida activista social. Dio el salto a la política en 2021. Actualmente es portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y coportavoz nacional de Podemos.

El mejor ejemplo es la ley de regulación de precios catalana: está en el Constitucional por, supuestamente, invadir competencias estatales. Se viene a decir que la regulación de precios de esa ley no se puede hacer a nivel autonómico porque invadiría competencias estatales. Y ahora que se da el paraguas legal para que las comunidades puedan hacerlo, entonces el CGPJ utiliza la misma excusa desde el otro lado y vuelve a decir que no, que eso podría invadir competencias autonómicas. ¿En qué quedamos?

¿Qué le parece el informe?

Pone de manifiesto que hay un rechazo muy expreso por parte del Consejo a oponerse a avances en materia en materia de vivienda. No es la primera vez que el CGPJ hace un informe desfavorable sobre leyes que han avanzado en derechos. La ley del matrimonio igualitario también contó en su momento con uno. Hay varios ejemplos que nos dicen que al menos a una parte del CGPJ parece que los avances en derechos no le gustan demasiado.

¿Entonces cree que el CGPJ está actuando por motivos políticos?

Desgraciadamente hay visos de que sí hay esa actuación política. Además, se está extralimitando en sus funciones y en sus competencias.

¿Por qué?

Por un lado, es un órgano caducado desde hace ya tres años. Y por otro lado, no hay que olvidar que es un informe que, sin ser vinculante, debe pronunciarse solo sobre aquellos aspectos de la ley que se refieren a los desahucios y que tiene que ver con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exclusivamente. Debería primar el criterio jurídico sobre el político. Si así fuera, el informe sería favorable.

El mecanismo de control de precios es optativo para las comunidades. ¿Eso puede ayudar a atajar el problema?

Fíjense si es escrupulosa la ley a nivel competencial que respeta la autonomía de las comunidades para decidir si implementarla. Hay un problema con ciertas comunidades que están en rebeldía manifiesta frente a la Constitución y que prefieren, con tal de hacer oposición al Gobierno central y para demostrar que es rotunda, condenar a que su población siga en una situación de emergencia habitacional.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ha dicho que no aplicará esta norma.

Para que esta ley pueda implementarse a nivel autonómico hace falta, por un lado, tener voluntad política, que sabemos que es inexistente en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, tener una ley de vivienda autonómica. Es bastante sorprendente que Madrid sea la única comunidad que no tiene ley de vivienda y es un reclamo histórico también de los colectivos sociales. Es muy egoísta no dar a Madrid una ley de vivienda.

¿Temen que el PSOE haga cambios para adecuar la ley al informe?

Tengo cierto temor, pero creo que tiene que primar el sentido común. Tiene que primar el compromiso que tiene el socio de gobierno con Unidas Podemos y sobre todo el compromiso que tiene el PSOE con la ciudadanía, que necesita que haya regulación de precios cuanto antes. Sería muy inexplicable que el PSOE se echara en brazos de ese informe desfavorable y que lo utilizara como excusa para alinearse con los postulados de la patronal y de los fondos de inversión.

Colectivos sociales y sindicatos dicen que la ley es tibia en la regulación de precios o los desahucios. ¿Hay margen para incluir estas demandas en la tramitación?

El anteproyecto es un buen texto porque rompe la dinámica que venía imperando hasta ahora, marcada precisamente por la ausencia de ley. No había regulación de ningún modo del derecho a la vivienda. Creo que es una ley que tiene margen de mejora y que en el proceso parlamentario tienen cabida enmiendas para su mejora y ampliación.

¿Cuáles se podrían añadir?

Hay elementos esenciales, como los desahucios. Sería deseable ampliar el plazo de suspensión hasta contar efectivamente con una alternativa habitacional adecuada. También la dación en pago, que no existe en nuestro país. Ahora, si no puedes hacer frente al pago de la hipoteca no puedes devolver la vivienda y tener una segunda oportunidad.

¿Ven al PSOE dispuesto a enmendar su propia ley?

El PSOE, como nosotras, tiene que tomar nota de las críticas. Tiene que hacer caso a los colectivos que están en primera línea de fuego defendiendo el derecho a la vivienda. Igual de importantes que los votos del PSOE y los socios de investidura, son los de los socios de la coalición. Esquerra, Bildu… tienen muy claro que esas mejoras tienen que estar en el texto legal.

¿Temen que con el informe del CGPJ la justicia pueda terminar tumbando la ley?

PP y VOX ya han anunciado recursos. Espero que no suceda. Y le pediría a la oposición más seriedad: anunciaron el recurso de la ley sin haber podido tener el texto legal. Está claro que el PP, Vox y Ciudadanos están alineados, y creo que ya sin ningún tipo de vergüenza, con el planteamiento de la especulación inmobiliaria. Espero que la justicia no haga lo mismo y que tenga muy claro que el derecho a la vivienda es, ante todo, un derecho humano.

Ya se ha aprobado el bono joven. ¿Qué les parece?

Es una medida que de forma aislada no sería de utilidad y no cumpliría el objetivo para el que está diseñada: ayudar a los jóvenes en la emancipación. Puede producir subidas de precios porque puede generar un incentivo a los caseros, que pueden pensar en mantener el precio de arrendamiento porque una parte te la va a financiar el Estado.

Si esa medida va acompañada de una regulación que efectivamente tope los precios y los delimite, sí que acabaría siendo una ayuda real a los jóvenes que necesitan pagar poco.

Volviendo a la actualidad de la Comunidad de Madrid, Más Madrid ha pedido la reprobación de Concepción Dancausa por el caso de las menores tuteladas. ¿Apoyarán la iniciativa?

No hemos descartado de forma rotunda la reprobación, pero pensamos que es mucho más importante atajar el problema de forma estructural y tener en cuenta que lo que necesita la Comunidad de Madrid es un cambio de modelo. Por eso hemos propuesto una ley de Infancia y parece que el Gobierno regional está por la labor de impulsarla.

Los problemas en San Fernando por la línea 7B de metro también urgen. ¿Se está actuando bien?

El Gobierno ha tardado mucho en actuar. La movilización vecinal ha servido para poner el tema en la agenda. Es urgente dar certezas y seguridad a los vecinos. Se les tiene que dar una alternativa habitacional y es importante que sean viviendas y no los hoteles temporales donde están alojados. También hay que compensarles económicamente.

Vox y PP han rescatado su propuesta de reducir la Asamblea y ustedes no están de acuerdo.

La reducción del número de diputados solamente perjudica a la labor de oposición que tenemos que hacer los grupos. Vox es muy cínico: cuando habla de esta propuesta dice que es para reducir gasto político, pero hay otros ejemplos de reducción donde hubiera podido votar a favor y no lo ha hecho.

En cuanto a la situación sanitaria, ¿cuáles son las urgencias?

El aprendizaje de esta pandemia y de situaciones sanitarias similares es que solamente se sale en condiciones fortaleciendo la sanidad pública. Es condición necesaria para poder sobreponerte. Existen unas condiciones de degradación que obedecen a un proceso de desmantelamiento, a un modelo de incentivo de la sanidad privada, que es excluyente porque no todo el mundo se lo puede pagar. Nuestra apuesta es reforzar la sanidad, reforzar todos los equipos de la Atención Primaria.

Este año es preelectoral. ¿Está Podemos pensando en su candidato?

Para nada. Nos estamos ocupando de los problemas de la región, que son muchos. Creo que lo deseable para la Comunidad de Madrid es la construcción de un frente amplio que sea capaz de ensanchar y agrandar el espacio político porque tenemos enfrente a un PP muy envalentonado y sin ningún complejo.

Los frentes amplios en la izquierda en la región no han acabado nunca de fraguar…

Nosotros vamos a intentarlo.