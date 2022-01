La amenaza de Laila de abandonar 'Secret Story' tras una pelea con Nissy: "No aguanto estar más con esta chica"

Laila y Nissy se han convertido en dos de las protagonistas de la primera edición de anónimos de Secret Story por sus constantes peleas con sus compañeros y entre ellas.

Las hermanas comenzaron a concursar juntas sin que ellas lo supieran, y constantemente se encuentran preocupadas por lo que le pueda perjudicar la una a la otra en las nominaciones.

Durante la prueba de esta semana, Nissy se ha quejado en varias ocasiones, exigiendo ser la protagonista del baile que están preparando, actitud que no ha gustado a sus compañeros ni a su propia hermana.

"Me molesta que ella sea muy repetitiva, y sea siempre "yo, yo, yo", pero es por el pasado porque todo lo que nos ha pasado y tal, la verdad es que tendríamos que ir a un psicólogo", confesaba Laila en el Cubo.

Nissy, al escuchar estas declaraciones de su hermana, estallaba contra ella. "¿Perdona? Yo soy así de repetitiva", le reprochó, como así han mostrado en imágenes inéditas en Viva la vida. "Ni tu tumba te va a aguantar", le respondió Laila.

"¿Y a ti quién te va a aguantar? No me tienes que arreglar nada, no te metas en mi forma de ser, voy a seguir siendo así hasta el día en que me muera", la expresó, entre chillidos entre ambas.

Las dos elevaron mucho el tono, chillándose, pese a los intentos de su amigo Carlos porque se calmaran, y la discusión terminó con una amenaza de abandono por parte de Laila.

"¿Para qué me metéis con esta, de verdad? Yo me quiero marchar, yo no aguanto estar más con esta chica", reconoció. Lejos de que Nissy se mostrara arrepentida, le animó a que se fuera, "ahí está la puerta". "Te vas a ir tú también, porque no te mereces estar aquí", le respondió Laila.