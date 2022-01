María Jesús, la madre de Marta Riesco, revela el verdadero estado de salud de su hija

Marta Riesco ha pedido la baja laboral por la ansiedad que padece desde que se hiciera pública su relación con Antonio David, convirtiéndose así en una de las mayores protagonistas de los programas del corazón.

Tras su enfrentamiento con Anabel Pantoja en directo en Sálvame, donde aseguró que la iba a demandar y llevarle por la vía penal, acudió a la Clínica López Ibor para tratar sus problemas de salud mental.

Desde entonces, mucho se ha especulado acerca de los motivos que le han llevado a la periodista a tomar la decisión de apartarse temporalmente de la televisión.

María Jesús, la madre de Marta Riesco, quien ya entró en Sálvame y sembró la polémica al asegurar que no le gustaba Antonio David como novio de su hija, ha querido pronunciarse al respecto.

"Pido respeto por mi hija. Es una mujer que, en estos momentos, está mal", ha solicitado en Viva la vida la madre de la reportera, uno de sus mayores apoyos desde que comenzara esta situación.

Sin embargo, no ha querido ahondar en los motivos que le han llevado a que se encuentre así, sin aclarar nada acerca de los rumores de crisis que existen en la pareja. "Yo no voy a decir por qué ni por nada, pero os pido respeto por una mujer que no ha hecho nada y tiene el derecho a que la respetéis", concluye.