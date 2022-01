María Barranco se rompe en el 'Deluxe' al recordar a su amiga Verónica Forqué: "Sigo sin creérmelo"

Telecinco emitió este sábado 29 de enero una nueva entrega del Deluxe, que contó con la actriz María Barranco como entrevistada. La malagueña, que puede presumir de contar con dos premios Goya en su carrera, habló sobre la reciente muerte de su amiga, Verónica Forqué.

La intérprete se suicidó a principios de diciembre, y Barranco dejó claro que no tenía ni idea de lo mucho que estaba sufriendo Forqué, a la que conoció en la década de los ochenta, preparando un personaje para un largometraje. Según recordó la actriz, se enteró de la trágica noticia por la radio, pero creyó haber escuchado mal.

"Siento mucha tristeza por la muerte de Verónica Forqué, a veces no me lo creo y pienso que es una pesadilla. Elijo recordarla como tantas veces la viví, porque yo pasé mucho tiempo con ella. A día de hoy sigo sin creerme que ya no está con nosotros, estoy pasando un mal rato hablando de esto", aseveró Barranco, visiblemente afectada.

La actriz añadió que aún no había sido capaz de llamar a María Iborra, hija de Forqué y artista performativa, pero que era algo que pensaba hacer a largo plazo: "Todo llegará", sentenció. De fondo, el programa proyectó una de las primeras imágenes que se hicieron las amigas juntas, incrementando la tristeza de la entrevistada: "la conocí en 'El baile del pato', nos hacíamos mucha risa", apuntó.