Sigue la 'guerra' entre Britney Spears y su hermana Jamie Lynn: "Eres escoria"

Sigue la 'guerra' abierta entre la cantante Britney Spears y su familia, sobre todo con su hermana menor Jamie Lynn, sobre todo después de que ésta haya publicado un libro con sus memorias.

Precisamente, una aparición televisiva de la hermana menor de la artista de Lousiana ha sido lo que ha destapado una nueva trifulca en el campo de batalla de las redes sociales.

Tal y como recoge el portal especializado en celebrities TMZ, la cantante de éxitos mundiales como Baby One More Time está hecha una furia por el hecho de que su hermana se esté lucrando con su nombre.

"Eres escoria", escribió Britney Spears en Instagram, donde compartió un clip de vídeo de la aparición de Jamie Lynn promocionando su biografía, que se ha titulado Things I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho).

"¡¡Qué descaro de tu parte vender un libro ahora y hablar mierda!!", escribió la cantante, que cumplió 40 años el pasado mes de diciembre.

La animadversión entre ambas hermanas se encendió tras el proceso judicial en el que Britney Spears recuperó el control de su vida y se libró de la tutela de su padre. Jamie Lynn se posicionó del lado del progenitor.