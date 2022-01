Gonzalo Hermida vuelve a dar positivo en covid y no actuará en directo en la final del Benidorm Fest

El artista ha publicado por la mañana un mensaje en Twitter en el que explica el resultado de la prueba diagnóstica. "No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero", ha dicho el candidato a Eurovisión, que acompaña la publicación con una fotografía del test de antígenos que se ha realizado, en la que se puede ver el resultado positivo.

Al respecto, la cuenta oficial de Eurovisión RTVE ha confirmado que Hermida no podrá actuar el directo durante la final del Benidorm Fest de este sábado y ha informado de que el cantante participará con el videoclip, como ya hizo en la gala del concurso que le brindó el pase a la final de este sábado.

Hermida dio positivo el lunes y tampoco pudo actuar en directo en la semifinal del jueves, en la que, no obstante, recibió los puntos suficientes para clasificarse junto a Rigoberta Bandini, Rayden y Xeinn. El gaditano conectó en directo por videollamada con la gala.

La final de este sábado del Benidorm Fest decidirá qué artista representa a España finalmente en Eurovisión. En concreto, el orden de actuación será: Rayden con 'Calle de la Llorería'; Tanxugueiras, con 'Terra'; Varry Brava con 'Raffaella'; Chanel con 'SloMo'; Rigoberta Bandini con 'Ay Mamá'; Xeinn con 'Eco'; Gonzalo Hermida con el videoclip de 'Quién lo diría' y Blanca Paloma con 'Secreto de Agua'.