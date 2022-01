Biden anuncia el envío de tropas a Europa del Este y pone una condición a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este viernes que enviará tropas estadounidenses a Europa del Este ante el repunte de las tensiones en la frontera con Ucrania de los últimos meses, que ha hecho temer el estallido de un conflicto armado en el país.

"Voy a trasladar tropas estadounidenses a los países de la OTAN de Europa del en el corto plazo", ha dicho desde la oficina de la Casa Blanca a los periodistas en la Base de la Fuerza Aérea Andrews al regresar de un viaje a Pittsburgh, según ha dicho en un breve comunicado la Casa Blanca, aunque no ha dado detalles de a qué países se enviarán.

Poco antes del anuncio, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha trasladado este viernes a Rusia la intención de Washington de evitar un conflicto y le había ofrecido "un camino para salir de la crisis", que pasa por retirar a sus propias tropas de la frontera con Ucrania.

"No hay razón para que esta situación tenga que convertirse en conflicto", señaló Austin en una rueda de prensa celebrada en el Pentágono, desde donde aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene ahora en sus manos la desescalada. "Puede ordenar a sus tropas que se retiren. Puede elegir el diálogo y la diplomacia".

Por su parte, antes de este anuncio por parte del presidente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, había hecho saber que no había planes para el envío de tropas a Ucrania, pese a que esta semana se confirmase desde Washington que se habían dispuesto a unos 8.500 soldados en "alerta máxima" para un posible despliegue en la zona.

De hecho, a principios de esta semana, el portavoz del Pentágono, John Kirby, detalló las divisiones de las tropas y remarcó que las unidades "incluyen apoyo médico, apoyo de aviación, apoyo logístico y, por supuesto, formaciones de combate", según recoge Bloomberg.

Al unísono con la OTAN

Posteriormente, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el general Mark Milley, han comparecido en rueda de prensa y han instado a Rusia a tomar la vía diplomática en lugar de invadir Ucrania.

En este sentido, Milley ha expresado que las tropas en áreas urbanas densas, a lo largo de las carreteras se vería "horrorífico": "Sería terrible. Y no es necesario. Creemos que un resultado diplomático es el camino a seguir aquí", según recoge CBS News.

"Estados Unidos, al unísono con nuestros aliados y socios, ha ofrecido a Rusia un camino para alejarse de la crisis y hacia una mayor seguridad, y el Departamento de Defensa continuará apoyando esos esfuerzos diplomáticos", ha remarcado Austin en un comunicado del Departamento de Defensa.

Sin embargo, tanto Austin como Milley han dicho que los 8.500 soldados estadounidenses aún no han recibido la orden de ir a ninguna parte y han resaltado que "todavía hay tiempo para la diplomacia". Las tropas formarán parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN si se activa esa unidad.

"Pusimos a miles de tropas estadounidenses en órdenes de 'preparación para el despliegue' a principios de esta semana", ha remarcado Austin, agregando que, en caso de que la OTAN active sus fuerzas de respuesta, "estas tropas estarán listas para partir".

Pánico en Ucrania

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este viernes una llamada telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, a quien le ha reiterado su intención de recurrir a la diplomacia como herramienta para que "disminuya" la escalada de tensiones con Rusia.

"Mientras exista un clima favorable para el diálogo, es necesario llenar el tiempo de reuniones y negociaciones. Mientras continúen los esfuerzos diplomáticos, la posibilidad de una mayor escalada está disminuyendo", ha señalado el mandatario ucraniano.

Tras la llamada telefónica entre Biden y su homólogo ucraniano, que no salió "bien", según dijo un alto funcionario a la cadena CNN, —y en la que le habría dicho que calmara la situación— Zelenski ha pedido este viernes a Occidente que no cree más pánico.

"Solo dicen que mañana habrá guerra. Esto es pánico, ¿cuánto le cuesta a nuestro estado?", ha indicado en una rueda de prensa refiriéndose a la desestabilización que provocan las tensiones en el país, que han impactado en la economía ucraniana, según recoge la cadena BBC.

Rusia envía tropas a Bielorrusia

Por su parte, Rusia ha enviado en la madrugada de este sábado a Bielorrusia un batallón de sistemas antiaéreos Pantsir-S para "poner a prueba" a las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión, el tratado internacional entre Rusia y Bielorrusia, según ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso.

"Las unidades de las Fuerzas Armadas rusas que participan en las pruebas de las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión continúan el redespliegue a la República de Bielorrusia. Otro tren entregó en la estación de descarga un batallón de sistemas de misiles tierra-aire Pantsir-S del Distrito Militar Oriental", ha informado en un comunicado.

En un vídeo compartido por el Ministerio de Defensa de Rusia, un batallón de 12 vehículos de combate son transportados en tren y custodiados por las fuerzas del Ejército ruso. Estos vehículos transportan, a su vez, 12 misiles antiaéreos, según recoge la agencia rusa de noticias Sputnik.

Con el objetivo de verificar el funcionamiento de los vehículos antimisiles, Rusia llevará a cabo una operación de mantenimiento entre el 10 y el 20 de febrero en el marco de la operación 'Allied Resolve-2022', que trata de defender los intereses del Estado de la Unión.

"Durante el ejercicio se tomarán medidas para fortalecer la protección de la Frontera Estatal para evitar la penetración de grupos armados de militantes, bloquear los canales de entrega de armas y municiones, así como buscar, bloquear y destruir ilegalmente formaciones armadas y grupos de sabotaje y reconocimiento del enemigo", ha dicho.

No a una guerra fría

Por otro lado, en el marco de la concentración militar de Rusia alrededor de Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha mantenido una conversación con el periodista ruso Alexey Venediktov, en la que ha reiterado que no se quieren enfrentar a Rusia.

"No queremos ningún enfrentamiento con Rusia, no necesitamos una guerra fría. Estamos interesados en la cooperación y en las relaciones constructivas con Rusia", ha asegurado Stoltenerg en una entrevista en la radio rusa Echo of Moscow.

El secretario general de la OTAN cree que el problema está en que Rusia también debería querer evitar una guerra fría, y ha subrayado que "la condición" de las "relaciones constructivas" y de la cooperación es que se basan en "el respeto mutuo". "Si se violan estos principios, es bastante obvio que el futuro también se vuelve difícil", ha sentenciado.

Por otro lado, Stoltenberg, ha reiterado este viernes en un comunicado del organismo que dirige que "está haciendo frente a las renovadas tensiones en Europa" como resultado de "la acumulación militar significativa y no provocada de Rusia en Ucrania y sus alrededores".