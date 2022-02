Corría el 12 de marzo de 2020 y España estaba a escasas 72 horas de comenzar el confinamiento total de la población por el estallido de la primera ola de coronavirus. El Gobierno se reunía entonces a contrarreloj para manejar un escenario que cambiaría por completo el día a día del país y dejaría a los ciudadanos 'encerrados' en casa durante meses hasta la desescalada de junio. Un mensaje en el que se manejaron diferentes vías para convencer al ciudadano de quedarse en casa.

Entre las formas de hacer llegar este mensaje tan inédito como difícil, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que una forma alternativa de hacer llegar el 'quédate en casa' a los españoles debía ser el uso de caras conocidas de la cultura. El propio Sánchez propuso, entre ellas, al actor Antonio Resines, tal y como figura en el acta de la reunión de aquel 12 de marzo, a la que ha tenido acceso 20minutos.

A dicha cita acudieron de forma presencial el propio presidente del Gobierno, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, entre otros cargos del ministerio. Por ejemplo, también estaba Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Por otro lado, y de forma telemática a través de videoconferencia, a la reunión asistieron los consejeros de Salud (o Sanidad) del País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Cantabria, La Rioja y altos cargos de este negociado representando a Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.

Sánchez informó a los asistentes que, por aquellas fechas, el Ministerio de Sanidad había empezado a poner en marcha campañas con el lema 'Quédate en casa'. Para ello, se contaría con la voz de famosos, como el actor Antonio Resines, colaborador habitual de late nights de máxima audiencia como El hormiguero y La resistencia, o la cantante Rozalén, quien daría el mensaje a través de un concierto simbólico desde su propia casa.

Al final sí salió en un 'spot'

Lo cierto es que aunque la idea finalmente no llegó a buen puerto, Antonio Resines sí que apareció en la televisión concienciando sobre la conveniencia de quedarse en casa. No fue en una campaña pública, sino privada.

El protagonista de Los Serrano se dejó ver en un spot publicitario de la compañía telefónica MásMóvil. Con el habitual tono del actor, Resines llegaba a decir en el spot: "No me la líes, que te quedes en casa, como me entere yo que sales voy a por a ti", decía el actor cántabro, en una campaña con el hashtag #MenosTonteríasMásQuedarseEnCasa.

Curiosamente, meses después y en tiempo ya de desescalada, Resines volvió a convertirse en viral por su mensaje crítico al Gobierno y, en concreto, al ministro de Trabajo, José Luis Escrivá.

El actor, de 67 años, grabó un vídeo denunciando la mala atención que recibió en la oficina de la Seguridad Social de la calle Gómez Ulla de Madrid. El actor aseguraba que el director de una sucursal le había negado "el paso". "Me niega el paso. Este edificio es público, es de la Administración del Estado", denunciaba.

"Me gustaría que alguien me contestase por qué toda esta gente que está aquí, están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones...", indicó entonces exaltado el intérprete de Los Serrano.

"Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono", se quejó.

Pero no era la última noticia de Antonio Resines en pandemia. Para su desgracia, el actor ingresó el 22 de diciembre en el hospital Gregorio Marañón y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave y con necesidad de oxígeno para respirar, debido a una infección por coronavirus.

Finalmente y por fortuna, el intérprete que tenía dos dosis de la vacuna y estaba a punto de recibir la tercera, ha evolucionado favorablemente a lo largo de este mes y este mismo viernes salió de la UCI y fue subido a planta.

"Ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros", escribió Fiorella Faltoyano en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que aparece con Resines.