Tu horóscopo diario: sábado 29 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 29 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy descubres algo que te gusta mucho y que te hace emocionarte muy positivamente. Esa sensación será duradera en el tiempo y además, desde el punto de vista psicológico, te va a sentar de maravilla. Te encontrarás con mucha energía positiva.

Tauro

Pon un poco de distancia con todo lo que te disgusta o con una persona que te pone nerviosa porque hoy te conviene la tranquilidad en cualquier aspecto. Pasa el día con gente amable que no te traslade angustia ni malas experiencias en ningún sentido.

Géminis

Es muy posible que a pesar de que sea fin de semana, te convoquen a algún tipo de reunión o desempeño profesional que no te apetezca mucho, pero también es cierto que si utilizas la inteligencia puedes salir con beneficio. Aprovecha la ocasión.

Cáncer

Pasarás tu tiempo hoy con ocupaciones en las que debes ceder y ponerte manos a la obra si alguien te lo pide y más si es una persona con la que convives o compartes piso. Todo eso debes llevarlo con mucha empatía y amabilidad.

Leo

Hoy vas a ver con mucha claridad la necesidad de cambiar de opinión en algunas cosas quizá relacionadas con la pareja o la expareja. Pero es innegable que esto te va a costar trabajo porque tienen el total convencimiento de llevar la razón. Y no es así.

Virgo

Si te empeñas, hoy puedes cambiar la perspectiva de las cosas. Déjate llevar por un poco de calma y no estés todo el rato queriendo hacerlo todo de la manera más estricta posible. Deja margen a lo que hoy emprendan o deseen los demás.

Libra

Disfrutas de hoy de ratos de mucha paz interior porque hay algo que se recoloca en tu entorno y te trae una satisfacción al ver que todo va a mejor. En ese sentido, regresa la esperanza a todo lo que tiene que ver con la familia.

Escorpio

Echas de menos a algunas personas que probablemente ya no estén porque has cambiado de lugar de residencia o de pareja y eso está marcando toda una revolución interior en ti. Pero este es el momento en que debes mirar cómo sacar partido a eso.

Sagitario

Da largas a cualquier oferta o trato que tenga que ver con el dinero que puedas tener hoy y mucho menos si te parece una ganga, o algo de lo que te puedas aprovechar materialmente, porque puede ser algo con trampa o engaño.

Capricornio

No es necesario que hoy pienses mal de todo el mundo porque alguien te diga en el wasap que no le gusta algo de lo que haces o se ponga un poco desagradable. Simplemente, pasa de esa persona y no le hagas ningún caso.

Acuario

Esperas para muy pronto, y así será, volver a disfrutar de algunas de tus aficiones más preciadas que habías tenido que dejar. Pero ahora ya te encuentras con fuerzas y te sentirás muy a gusto preparando esa vuelta a la actividad.

Piscis

Hoy te va a venir bien ser algo conformista y no pedirle demasiado a la vida. Te vas a sentir muy a gusto con lo que tienes y te considerarás una persona afortunada. Y en muchos aspectos llevas mucha razón. Los demás también notarán este equilibrio en ti.