La enfermera que volvió a nacer tras sobrevivir a la brutal agresión de su expareja

Ana ha querido hacer públicas estas durísimas fotografías de su paso por la UCI para que todo el mundo vea, con toda su crudeza, de lo que es capaz un maltratador.

"He vuelto a nacer, con este individuo que tenía en casa. He vuelto a nacer porque tenía que haberme marchado antes y lo he dejado pasar muchísimo tiempo", asegura.

Pero no lo hizo y un día él, profesor jubilado de 68 años ahora detenido, entró con una barra en la mano en la habitación donde estaba ella y le asestó varios golpes que le dejaron importantes heridas.

"Vi que llevaba una barra de hierro súper gorda y me dijo "te voy a matar'", relata Ana ante las cámaras. Al ver que ella perdía el conocimiento, se entregó a la Policía Foral de Navarra convencido de que la había matado. "Además lo dijo, "he matado a mi pareja, así que hagan lo que quieran'", revela.

Los cuerpos de seguridad y los servicios sanitarios se desplazaron rápidamente a la vivienda y encontraron a Ana con gravísimas heridas, pero consiguió salir viva de la agresión. "Estuve en la UCI bastante tiempo. Mi familia estaba desecha, porque estaban esperando que yo muriese", ha manifestado, visiblemente emocionada.

Ella misma confiesa que, debido a su profesión como enfermera, les recomendaba a sus pacientes que no aguantaran "lo más mínimo, que nadie os chille, que nadie os grite" y este es el motivo por el que ahora, pasado el tiempo, ha decidido contar su historia.