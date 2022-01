Ivonne Reyes regresa a la televisión como colaboradora de 'Ya son las ocho'

Ivonne Reyes ha regresado a la televisión después de meses sin aparecer en la pequeña pantalla y lo hace a partir de este viernes como la nueva colaboradora de Ya son las ocho.

Pepe Navarro también volvió recientemente a hacer una entrevista para Sábado Deluxe que no estuvo exenta de polémica donde se pronunció sobre la paternidad de Alejandro.

Ella misma apenas se pronunció en ese momento sobre las palabras que negaban al hijo que tienen en común, según la justicia ha reconocido. "Me aparté de todo y dejé el río correr", ha confesado. "No me ha cabreado nada, me parece todo muy patético, es casposo el asunto. He tratado de mantenerme al margen y callada porque no hay nada más que repetir".

Ha negado que vaya a hacerse ni ella ni su hijo ningún tipo de prueba de paternidad próximamente. "No hay ninguna prueba que hacer porque nosotros ya lo pedimos cinco veces, y no apareció. Tenía tiempo para recurrir y no apareció", expresó en Ya son las ocho.

"Ya está cerrado el caso hace muchísimo tiempo y juzgado. No tiene absolutamente nada que hacer. Lo que se ha dicho y se ha contado no tienen pies ni cabeza, no hay por donde pillarlo".

Pese a las informaciones que se debatieron durante semanas en los programas, reconoce que su hijo no se vio afectado por ellas. "Mi hijo está bien, no le ha afectado absolutamente nada, sigue estudiando y buscándose la vida", concluye.