Cvirus.- La incidència de la Comunitat puja altres 41 punts fins als 4.305,02 casos, però seguixen baixant els ingressos

Per grups d'edat, la incidència dels menors d'11 anys valencians se situa en 7.585,09 casos, la dels jóvens de 12 a 19 en 5.378,72, la del grup entre 20 i 29 anys en 4.254,10 casos, la de entre 30 i 39 anys en 5.819,54 i la població d'entre 40-49 anys en 5.663,21 casos.

Seguidament, entre les persones de 50 a 59 la incidència se situa en 3.059,33 casos, entre 60 i 69 anys en 1.615,55, entre els de 70 a 80 anys en 1.693,89, i els majors de 80 amb 2.045,90 casos per cada 100.000 habitants.

No obstant açò, els hospitals tenen 1.763, 12 menys i el 15,73% per cent dels llits, mentre que els llits UCI ocupats per COVID es mantenen en 200, i el 24,69% del total.

En les últimes 24 hores han ingressat 190 persones en els hospitals valencians i 234 han rebut l'alta. Per la seua banda, la taxa de positividad a la Comunitat ascendeix al 49,38%, de nou per damunt de la mitjana de les comunitats autònomes del 37,42%.