Obri les seues portes l'exposició del 175 aniversari del Principal d'Alacant, "cor cultural" de la ciutat

La mostra és, en paraules del primer edil, un "esdeveniment cultural en si mateix, i constitueix un esperat homenatge a un dels centres neuràlgics de la ciutadania". "Els 175 anys d'història que commemorem amb aquesta exposició s'han del desig, a la voluntat i al compromís de les persones que van apostar per fer-ho realitat malgrat les dificultats del moment", ha indicat durant la inauguració, segons informa el consistori en un comunicat.

Igualment, Barcala ha evocat la "visió pionera i esclaridora" dels alacantins que van decidir unir-se perquè el Teatre Principal fora una realitat. "Amb el pas dels anys estem ací per a confirmar un somni convertit en realitat", ha agregat.

Així, ha assenyalat per a finalitzar que "si els organitzadors hagueren disposat de més espai, s'haguera pogut completar una tercera sala per la riquesa històrica que atresora el Principal".

UNA INVESTIGACIÓ "INTENSA"

Per la seua banda, la comissària de l'exposició, Juana María Balsalobre, ha definit al coliseu alacantí com a "far patrimonial de la vida social i cultural dels alacantins" i ha explicat que la investigació per a plasmar l'exposició "ha sigut intensa i emocionant a l'hora d'estudiar i seleccionar els documents i peces".

També ha assenyalat que l'exposició és "enriquidora pel que fa al procés creatiu". Per açò, la doctora en Història ha subratllat que "s'ha construït amb una mirada històrica quant a la documentació escrita i gràfica seleccionada.

PUBLICITAT, HISTÒRIA I ART

L'exposició es distribueix en quatre espais temàtics. El primer d'ells està dedicat a la publicitat del teatre des del punt de vista històric de la comunicació, i està plantejat cronològicament. S'il·lustra amb més de 130 imatges dels segles XIX, XX i XXI.

El segon se centra en la història, arquitectura i la ciutat, i conté plans i fotos. Un dels objectius és ressaltar l'espectacular arquitectura exterior i interior de l'edifici, valorant, a més, la importància de la caixa escènica.

El tercer espai posarà en valor una selecció d'imatges del Diari d'Actuacions del coliseu, en el període comprès entre 1847 i 1962. L'última d'elles reuneix estudis i treballs relacionats amb el Teatre i que s'aglutinen sota l'enunciat "Publicacions i investigacions".

La mostra està impulsada per la Regidoria de Cultura, dirigida per Antonio Manresa, amb el respatler de la Fundació Mediterrani, presidida per Luis Boyer, una entitat cultural de referència a la Comunitat Valenciana i en la Regió de Múrcia, la qual cosa sens dubte ampliarà les repercussions de la panoràmica.