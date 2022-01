Rodríguez creu que el cas Alqueria "no hauria d'haver existit" i es mostra convençut que "tot acabarà bé"

Rodríguez, que ha lamentat que per a "l'única cosa que ha servit" l''Alqueria' "és per a generar dolor i malgastar recursos públics", ha reconegut que el procés "s'està fent llarg" i ha agraït "les mostres de suport de la ciutadania d'Ontinyent i de moltíssima gent que sap el que realment és el cas".

El primer edil d'aquesta localitat, que ha assistit aquest divendres a la sessió constitutiva de la Taula de la FP de la Vall d'Albaida amb representants de la Generalitat, alcaldes, empresaris i sindicats, en la qual estava acompanyat pel seu cap de gabinet, Ricard Gallego, també investigat, ha manifestat la seua "confiança en la justícia i en el convenciment de la innocència de totes les persones imputades".

L'expresident provincial ha insistit que la "desproporcionada operació policial, amb la detenció de pares i mares de família honrats, i la pròpia instrucció del jutge i del fiscal, han generat molt dolor, sentiments d'indefensió i molta ràbia, que és per a l'única cosa que ha servit", al seu juí, el cas Alqueria.

"Perquè si el que es pretenia era defendre l'interés públic han fet un flac favor perquè tot ha anat a pitjor en Divalterra des que la deixem de gestionar", ha afegit.

El juí a l'expresident de la Diputació de València començarà el pròxim 19 de setembre i està previst que arribe a la seua fi el 25 de novembre. En concret, els dies 19, 20 i 21 de setembre es dedicarien a qüestions prèvies i la declaració dels acusats es produiria el 26, 27, 28 i 29 de setembre i el 2, 4, 5 i 6 d'octubre.

Per la seua banda, entre el 24 i el 28 d'octubre i el 2 de novembre seria la declaració dels testimonis, les pericials es presentarien el 3, 4 i 7 de novembre i, finalment, les conclusions i informes s'exposarien el 16, 17, 21, 23, 24 i 25 de novembre.

El Jutjat d'Instrucció 9 de València va obrir al febrer de 2021 procediment abreujat contra l'expresident de la Diputació Provincial Jorge Rodríguez i altres 14 investigats més per les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública de la corporació provincial Divalterra.

El cas Alqueria se centra en les contractacions presumptament irregulars d'alts directius per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís. Rodríguez va arribar a ser detingut el 27 de juny de 2018, quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny de 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.