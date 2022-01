El València CF recorre davant el TSJCV la denegació de la pròrroga del Mestalla

La Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reclamat a la Conselleria l'expedient corresponent al procediment.

Ho fa arran d'un recurs contenciós-administratiu interposat contra la resolució del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, de 10 de novembre de 2021, desestimatori del recurs de reposició interposat al seu torn contra la resolució de 13 de setembre de 2021 per la qual es denegava la reorganització sol·licitada de les fases i terminis de la realització de l'ATE València, C.F.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest divendres l'emplaçament a les persones interessades en el procediment descrit, a fi que, degudament representades, puguen comparéixer en la via jurisdiccional i personar-se en actuacions, en el termini de nou dies, en qualitat de demandats, per mitjà d'un escrit dirigit a l'òrgan jurisdiccional citat.

En la resolució que difon el text oficial, firmat per la directora general de Comerç, es fa constar, a més, que la Generalitat, representada pels lletrats de l'Advocacia General, compareix en aquest recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut.

La Conselleria d'Economia Sostenible va decidir desestimar el recurs de reposició presentat pel València CF per a prorrogar l'ATE del Mestalla ratificant així una resolució prèvia en la qual denegava al club la reorganització de terminis sol·licitada per a concloure les obres cinc anys més tard, en 2030.

En aquesta resolució la Conselleria recordava que "la paralització en l'execució de les actuacions" contemplades en l'ATE s'estenia a un termini inferior als dos anys, però, no obstant açò, "la reorganització proposada comporta una pròrroga de cinc anys addicionals, desvirtuant el termini estipulat per a la seua total execució l'ATE i apartant-se dels fonaments que van justificar la seua aprovació".

Igualment, la resposta de la Conselleria argumentava que "els efectes econòmics derivats de la COVID sobre els clubs de futbol, -que esgrimia el València CF- no poden justificar la inexistència de fonts de finançament externes per a escometre les actuacions de l'ATE, a les quals insistentment al·ludeix el Club, ja que amb anterioritat a la pandèmia tampoc disposava de les mateixes, després de cinc anys de vigència de l'ATE".

La resolució esgotava la via administrativa. El València CF podia interposar un recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, -explicats des de l'endemà de la seua notificació-, davant la Sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal valencià, una opció que ha executat.

CONVERSES

Cal recordar que, de manera paral·lela, el València CF continua en converses amb les institucions valencianes sobre el nou estadi. Recentment, va presentar l'alcalde de València, Joan Ribó, un projecte per al futur camp amb el qual es preveu reprendre les obres inacabades del nou Mestalla, situades en l'avinguda Corts Valencianes, a l'octubre de 2022. La proposta contempla inaugurar el camp de futbol definitiu a l'agost de 2024.

Des de la Generalitat, per la seua banda, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, instava fa uns dies a l'entitat valencianista a presentar com més prompte millor per registre tota la documentació exigida sobre el nou estadi perquè puga ser valorada i "finalitzar com més prompte millor aquesta situació, que tant molesta i perjudica no només a tots els aficionats sinó també als veïns del nou i del vell Mestalla".