Lambán: "No toleraré faltas de respeto hacia Aragón ni por parte de Cataluña ni por parte de nadie"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido ante los medios para aclarar la posición del gobierno autonómico sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Lambán ha admitido, sobre este tema, que "pensaba que todo estaba razonablemente bien encaminado. Fui cauto y prudente por la mañana cuando los medios me preguntaban", según recoge Heraldo.

Lambán ha añadido que "no pensaba que se pudiera producir ningún acontecimiento que alterase mis previsiones. Sin embargo, a partir de las 12 de la mañana de ayer empezamos a constatar que las cosas no transcurrían por donde pensábamos que tenían que transcurrir".

"Cuando los responsables de prensa del Gobierno de Aragón se dirigieron a los de Barcelona -proseguía Lambán- para preguntarles a qué hora sería la comparecencia conjunta, se nos dijo que no estaba prevista. Que una vez terminada la reunión, se me proporcionaría algún micrófono si me quería dirigir a los medios porque el presidente de la Generalitat continuaría con su agenda".

Lambán asegura que eso le dejó "estupefacto, porque, por un lado, es una falta de respeto hacia Aragón absolutamente intolerable. No toleraré faltas de respeto hacia Aragón ni por parte de Cataluña ni por parte de nadie. Y por otro, indica una falta de interés por llegar a ningún acuerdo".

Ha dicho que el Gobierno de Aragón "sigue absolutamente empeñado en trabajar en que esta candidatura al final exista, y que el Gobierno de Aragón está a disposición de la única institución que puede liderar el proyecto, que es el Comité Olímpico Español. Y lo haremos con la disposición de que la reunión que ayer pospusimos se celebre y sirva para avanzar en la candidatura. Lo que tiene que haber es un refrendo político para esos trabajos y esa candidatura, refrendo del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Cataluña, y todo bajo la dirección del Comité Olímpico Español", ha concluido el presidente de Aragón.

Polémica sobre la candidatura

El presidente autonómico anunció el jueves la suspensión de la cumbre bilateral con su homólogo catalán, Pere Aragonès, prevista en la jornada del viernes en Balaguer, ante la imposibilidad de reconducir la polémica sobre el liderazgo de la candidatura olímpica.

"El Comité Olímpico Español viene interviniendo desde el principio porque es el líder de la candidatura. Y en lo que a mí se refiere seguiré aceptando que la agenda la marca el COE y en lo que pueda allanar los problemas que existen puede contar conmigo. Si es que los problemas no los está creando Aragón".

Sobre este tema, asegura que "nosotros lo que hacemos es respetar las reglas escrupulosamente. Quien tiene que aceptar las reglas es Cataluña. No aceptando las reglas del COE no es que vayamos a tener dificultades para ganar es que ni siquiera podremos presentar una candidatura", ha abundado Lambán en el turno de preguntas.

Respecto a la postura del Partido Popular, Lambán ha señalado que en este y otros proyectos "no solo no estoy encontrando ayuda y colaboración, sino que encuentro palos es la rueda".

Van a seguir trabajando

El Gobierno de Aragón informaba así, a través de un comunicado, que era "mejor aplazar la reunión de cara a no dar ningún paso atrás en un proyecto que beneficiará a todo el territorio del Pirineo". Aunque también señalaba que Lambán va a “seguir trabajando” con su homólogo catalán para que “cuanto antes” se pueda celebrar el encuentro “de manera satisfactoria”.

Lambán subrayaba que su intención ante Aragonès no era otra que recalcar lo que lleva repitiendo en cada capítulo de la polémica sobre el proyecto olímpico, que no es otra cosa más que el “alineamiento” con la tesis oficial del Comité Olímpico Español (COE): la candidatura del Pirineo es de España, de país, compartida por Cataluña y Aragón en igualdad, como expresó este martes el presidente del COE, Alejandro Blanco, en Cataluña.

Las tensiones entre Cataluña y Aragón se acentuaron el pasado jueves, 21 de enero, después de que la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, aseguraba que para el Govern, la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno debía ser catalana y que celebrarse mayoritariamente en el Pirineo catalán, por lo que rechazaba hacer una candidatura conjunta con Aragón.

Considerando que alguna disciplina se celebre en Aragón y otras en otros países donde sí cuentan con la infraestructura necesaria, para evitar así tener que construir "obras faraónicas" sobre deportes que no tienen tradición en Cataluña.