Els mercats municipals i l'Ajuntament de València busquen presentar un projecte comú als fons Next Generation

En aquesta iniciativa, encapçalada per Alicia García Trenat, coordinadora dels mercats de la ciutat de València (Algirós, Benicalap, Cabanyal, Castella, Central, Rojas Clemente, Russafa i Torrefiel) integrats en Confemercats participaran les diferents regidories de l'Ajuntament (Policia local, Urbanisme, Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Residus, Mobilitat, Comerç i Mercats.

Aquests contactes s'inicien "amb l'objecte d'analitzar conjuntament amb cada regidoria propostes d'acció i de millora, detectats pels mercats, vinculats a cadascuna de les àrees del consistori per a dotar del millor servici als ciutadans", segons García que ha indicat que així es permetrà canalitzar en una mateixa reunió totes les inquietuds dels mercats de la ciutat de València, "sent més efectius i àgils a l'hora de prendre decisions".

La primera reunió es va celebrar el 10 de gener amb el regidor de Comerç i Mercats, Carlos Galiana, a qui se li va traslladar totes les propostes dels mercats, plasmades en un mateix document treballat en el si de l'organització i se li va informar de la intenció de reunir-se Confemercats amb cadascun dels regidors per a abordar detingudament cadascuna d'elles.

Així mateix, s'ha previst per al pròxim 1 de febrer una reunió en l'ajuntament que té per objecte definir línies de treball amb la finalitat de presentar un projecte comú de tots els mercats de la ciutat davant la pròxima convocatòria dels Fons Next Generation 2022.

Aquesta mateixa actuació s'està desenvolupant en el si de Confemercats per a la presentació d'iniciatives conjuntes per als mercats de Castelló i Alacant i a nivell provincial a València.

El president de Confemercats, Francisco Dasí, ha destacat que l'objectiu d'aquestes reunions és "fomentar el diàleg fluid i constant amb el consistori perquè es coneguen les prioritats dels venedors dels mercats municipals i les millores a realitzar, sent aquesta col·laboració mútua un canal important de comunicació, i una col·laboració públic-privada, que permeta donar com resultat un millor condicionament de les infraestructures, afavorint així els entorns emblemàtics dels nostres barris, oferint el major atractiu al client local i turista".