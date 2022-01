La valenciana Victoria Belis, Premi Estatal de Treball Social

Belis, nascuda en Port de Sagunt (València), va ser la primera treballadora social a arribar a ser cap de secció en l'administració local, una posició que va aconseguir en 1995 en els servicis socials de l'Ajuntament de Sagunt, on ha treballat fins a la seua recent jubilació.

Durant la seua trajectòria, la premiada va ser precursora en molts aspectes del model de gestió i organització implantat amb la nova Llei de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana, ressalta l'organització col·legial.

També va exercir com a professora associada del departament de Treball Social de la Universitat de València des de 2007 fins el 2017, a més de ser presidenta i vicepresidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València en diverses legislatures. En elles ha promogut projectes formatius com el màster en gestió de servicis socials o el màster en mediació familiar, al costat d'informes i dictàmens per a lleis autonòmiques.

Durant la seua última etapa professional, que va coincidir amb el primer confinament decretat per la pandèmia, va destacar el seu lideratge en el departament de Servicis Socials de Sagunt, que va romandre obert i a la disposició de la ciutadania per a atendre les necessitats d'extrema urgència. Per tot açò, Victoria Belis és considerada una "referent" en el treball social en l'àmbit nacional.