La modelo Blanca Padilla desvela cuál es su rutina para tener una piel perfecta y sin imperfecciones

La piel deslumbrante y perfecta de las modelos siempre ha sido envidiada por el resto de los mortales. Si bien puede ser gracias a su privilegiada genética, la cosmética juega un papel muy importante en su rutina del día a día para poder conseguirla.

Blanca Padilla es una de esas modelos que sorprenden por su piel impecable y, tras años de incógnitas, ha compartido su ritual de belleza con Vogue, donde desvela que confía en los buenos ingredientes para tener una piel libre de imperfecciones.

En su rutina de belleza, la modelo confía su piel a Paula's Choice, una marca cosmética con los ingredientes necesarios para mantener a raya el acné, sebo y puntos negros mientras respeta todo tipo de pieles. Para Blanca, el Clear Skin Clearing Treatement (33,15 €) es su producto favorito de la firma.

“Este es el Santo Grial de mi rutina: el ácido azelaico. Yo no tenía ni idea de que este ingrediente existía, y cuando encontré este decidí darle una oportunidad porque yo tengo mucha tendencia a grasa en la zona T, y este producto es como si se la comiera la grasa. Literalmente. Me lo aplico en las zona conflictivas, por ejemplo la nariz, un poquito en el entrecejo, la zona de la barbilla”, explica.

La niacinamida es otro de los ingredientes en los que confía. Este activo ayuda a regular el sebo y tener la "piel de cristal" que tanto le gusta a las mujeres coreanas, por lo que es perfecto para la piel mixta de Padilla.

"Lo que he descubierto que es una maravilla para mi piel es mezclar niacinamida al 10% de Paula’s Choice (42,50 €) con mi crema hidratante habitual. Mezclo en mi mano ambas para crear una emulsión líquida", explica la modelo. "Es superhidratante y me salva de un montón de breakouts (granitos y/o impurezas). En el momento en que dejo de utilizar la niacinamida con esta crema…".

Para finalizar su rutina, es imprescindible el protector solar, ya que es el cosmético más efectivo contra los signos del envejecimiento. "Me encanta esta crema solar (Resist Anti-aging Moisturicer SPF 50, 34 €). Me aplico una buena cantidad y luego, una cosa que mucha gente no hace, es reaplicar a lo largo del día. Esto que me he puesto puede durar unas tres horas. Si estás expuesta al sol o si estás en exterior, tienes que volver a echarte", aconseja Blanca.

Finalmente, nos recuerda que uno de los pasos fundamentales de su rutina es la limpieza. Si buscamos una piel bonita y luminosa, debemos limpiarnos la cara dos veces al día y para ello, la modelo utiliza el limpiador Clear Pore Normalising Cleanser (17 €).

"Me encanta. Este es el producto que utilizo cuando viajo y quiero evitar esos pequeños breakouts, sobre todo en la zona T. Tiene una textura que es como un gel; cuando te lo estás aplicando con agua crea mucha espuma y se convierte en un jabón. Me lo aplico insistiendo en zonas como la nariz, la zona T… Yo creo que va muy bien, tanto para pieles acnéicas, como para prevenir", sentencia.